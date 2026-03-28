◇NBA レイカーズ116ー99ネッツ（2026年3月27日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が27日（日本時間28日）の本拠地ネッツ戦で右ふくらはぎの痛みから3戦ぶりの復帰。途中出場で豪快ダンクを連発するなど8得点をマークした。チームは後半に突き放して2連勝を飾った。試合後にレブロン・ジェームズ（41）が息子ブロニー・ジェームズへのNBA史上初となる“親子アシスト”についてコメントした。

「家族にとっても素晴らしい瞬間だった」

試合後にレブロンは満足な表情で“息子”へのアシストについてコメントした。

25日（同26日）の敵地ペイサーズ戦に続いて、2戦連続でブロニーとの“親子共演”を果たした。第2Qにはレブロンのアシストからブロニーがトップから3Pシュートを沈めて、NBA初の親子アシストを記録した。

レブロンは「当たり前だと思わない…。2試合連続で重要な出場時間を得て、彼もまたもう一つのプレーを作り出した…。間違いなく私たちにとっても、そして私たちの家族にとっても素晴らしい瞬間だ」とNBA史上初の親子アシストを喜んだ。