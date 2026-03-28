藤本美貴、夫婦喧嘩の対処法を明かす「うちは旦那さんが…」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第４話を３月26日（木）夜９時より放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。
本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる３組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ。二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ。結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの３組。スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
３月26日（木）放送の第４話では、翌日に旅を続けるか、その場で別れて帰国するかを決める「中間決断」を翌日に控えた運命の３日目の模様をお届け。会社経営者の彼氏・ケンシと、テックエンタメ系会社勤務の彼女・サチエのカップルは第１話から「付き合いでのお酒やクラブは仕事のうち」と主張するケンシに対し、サチエは「お酒のことになると、お互いの折れない部分が出てケンカになる」と不安を募らせていた。
この日のディナーの席で、二度の離婚経験を持つケンシは「俺、今度結婚するの３回目じゃん？２回失敗していて気にならない？20歳くらいの子どももいるけど……」と自身のバックボーンについて改めて問いかけると、サチエは「他の人ならすぐ別れていると思う。でもケンシだから一緒にいる。必要不可欠な存在」と口にする。
しかし、ケンシが「でも信用してないんでしょ？」と核心を突くと、サチエは「お酒を飲んだケンシは信用できない」と断言。「信じたい気持ちはある。だけど、これまでに傷ついたことがトラウマになって、お酒を飲んだ瞬間にフラッシュバックしてしまう。信用できないと言わないと自分を守れない」と胸の内をあらわに。
これに対しケンシは、「最低限信用してもらわないと結婚生活は無理。信用してない奴と結婚なんてできないじゃん」と反論。ここで、サチエが「責められているようにしか聞こえない」と言うと、ケンシは「俺は気になるから話しているだけ。さっき（昼間）『これからケンシが会食のときは気にしないようにする』って言ったのは、信用するって捉えていいの？」と追及。サチエが「違う」と否定すると２人はヒートアップ。最終的にケンシは「埒が明かない……本当に話にならない」と口にし、２人の間に深い溝が残る形に。
この様子に、スタジオのヒコロヒーは「どうなるんやろ。もしかしたら明日（翌日）帰ってしまうかもしれません」と最悪の結末を予想。ゆうちゃみも「どうしたらいいんやろ……」とあまりにリアルな口論に頭を抱える。
スタジオトークでは、「喧嘩した後のパートナーとの距離の取り方」が議論に。藤本美貴は「うちは離れる。熱いままだと『あの時もこうだった！』と違うことまで蒸し返してしまうから。うちは旦那さんが家出するというスタイル」と、冷静になるための物理的な距離の重要性を語った。
一方、さや香・新山は「仕事の入り時間を自分の中で勝手に早めて家を出る。喧嘩に正解（イエスかノーか）はないので、落ち着くのを待ってから家族で出掛け、上から楽しい気持ちで無理やり塗りつぶす」という独自の解決策を披露。これに藤本も「楽しい時に『あの時こうだったけど……』と（冷静に）言われる方が、喧嘩中に言われるより環境的に大事ですよね」と深く納得。さらに新山が「先に楽しい空気を作ってから、ボケっぽく（不満を）言う」と付け加えるとヒコロヒーやゆうちゃみは「めっちゃいいやん！助かるわ、それ！」とその処世術を絶賛。
翌日に旅を続けるか、別れるかを決める「中間決断の日」を控えた３組のカップルの様子が明らかになった『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第４話は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる３組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ。二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ。結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの３組。スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
この日のディナーの席で、二度の離婚経験を持つケンシは「俺、今度結婚するの３回目じゃん？２回失敗していて気にならない？20歳くらいの子どももいるけど……」と自身のバックボーンについて改めて問いかけると、サチエは「他の人ならすぐ別れていると思う。でもケンシだから一緒にいる。必要不可欠な存在」と口にする。
しかし、ケンシが「でも信用してないんでしょ？」と核心を突くと、サチエは「お酒を飲んだケンシは信用できない」と断言。「信じたい気持ちはある。だけど、これまでに傷ついたことがトラウマになって、お酒を飲んだ瞬間にフラッシュバックしてしまう。信用できないと言わないと自分を守れない」と胸の内をあらわに。
これに対しケンシは、「最低限信用してもらわないと結婚生活は無理。信用してない奴と結婚なんてできないじゃん」と反論。ここで、サチエが「責められているようにしか聞こえない」と言うと、ケンシは「俺は気になるから話しているだけ。さっき（昼間）『これからケンシが会食のときは気にしないようにする』って言ったのは、信用するって捉えていいの？」と追及。サチエが「違う」と否定すると２人はヒートアップ。最終的にケンシは「埒が明かない……本当に話にならない」と口にし、２人の間に深い溝が残る形に。
この様子に、スタジオのヒコロヒーは「どうなるんやろ。もしかしたら明日（翌日）帰ってしまうかもしれません」と最悪の結末を予想。ゆうちゃみも「どうしたらいいんやろ……」とあまりにリアルな口論に頭を抱える。
スタジオトークでは、「喧嘩した後のパートナーとの距離の取り方」が議論に。藤本美貴は「うちは離れる。熱いままだと『あの時もこうだった！』と違うことまで蒸し返してしまうから。うちは旦那さんが家出するというスタイル」と、冷静になるための物理的な距離の重要性を語った。
一方、さや香・新山は「仕事の入り時間を自分の中で勝手に早めて家を出る。喧嘩に正解（イエスかノーか）はないので、落ち着くのを待ってから家族で出掛け、上から楽しい気持ちで無理やり塗りつぶす」という独自の解決策を披露。これに藤本も「楽しい時に『あの時こうだったけど……』と（冷静に）言われる方が、喧嘩中に言われるより環境的に大事ですよね」と深く納得。さらに新山が「先に楽しい空気を作ってから、ボケっぽく（不満を）言う」と付け加えるとヒコロヒーやゆうちゃみは「めっちゃいいやん！助かるわ、それ！」とその処世術を絶賛。
翌日に旅を続けるか、別れるかを決める「中間決断の日」を控えた３組のカップルの様子が明らかになった『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第４話は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.