ウルブズのアンソニー・エドワーズが復帰へ前進…コート上の練習参加が可能に

3月28日（現地時間27日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズは、ここ5試合を欠場しているアンソニー・エドワーズへ、コート上の練習へ参加する許可が下りたと発表した。

エドワーズは右ヒザの蓋大腿関節痛症候群により、18日のフェニックス・サンズ戦から26日のヒューストン・ロケッツ戦にかけて欠場中。その間チームは4勝1敗と健闘していて、27日を終えてウェスタン・カンファレンス5位の45勝28敗としている。

5シーズン連続のプレーオフ進出を目指すウルブズは、過去2年連続でカンファレンス・ファイナルへ進出中。3位のロサンゼルス・レイカーズ（47勝26敗）を2.0ゲーム差、4位のデンバー・ナゲッツ（46勝28敗）を0.5ゲーム差で追っていて、6位のロケッツ（43勝29敗）が1.5ゲーム差で迫っている。

エドワーズを欠いた直近5戦。ウルブズはジュリアス・ランドルが平均21.0得点5.6リバウンド4.8アシスト2.4スティールをマーク。さらにアヨ・ドスンムが同19.0得点8.0リバウンド5.5アシスト、ジェイデン・マクダニエルズが同18.6得点4.6リバウンド2.6アシスト2.2スティール、ボーンズ・ハイランドが同17.6得点3.6アシストと、計4選手が平均17.0得点以上をマーク。

なお、キャリア6年目のエドワーズは、今シーズンここまで58試合へ出場し、平均29.5得点5.1リバウンド3.7アシスト1.4スティールに3ポイントシュート成功率40.2パーセント（平均3.4本成功）を残し、オールスターゲームでMVPに輝いている。

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