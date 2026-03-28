俳優の豊田エリーが26日、Instagramのストーリーズを更新。夫で俳優の柳楽優弥の36歳の誕生日を祝福した。

【映像】「エリーさんかと」柳楽優弥＆豊田エリーの長女（複数カット）

豊田は2010年1月に柳楽と結婚。同じ年の10月には、第1子となる長女が誕生していた。これまでInstagramでは、結婚記念日と自身の誕生日を柳楽と祝ったことや、長女と温泉2人旅を楽しんだことなど、家族との日常について発信してきた。

2025年10月の投稿では、長女が15歳の誕生日を迎えたことを報告し、ビーチで撮影した長女の姿をアップ。「え！この後ろ姿は娘さんですか？エリーさんかと思いました！」「わ〜すっかりレディーになりましたね！」などと、話題になっていた。

豊田エリー、夫・柳楽優弥の誕生日を祝福

2026年3月26日は、柳楽のマネージャーが発信しているInstagramのストーリーズが更新され、36歳を迎えた柳楽の最新ショットを投稿。豊田はこの投稿を引用し、「Happy birthday!!」と祝福している。

これらの投稿にネット上では、「柳楽くんとエリーちゃんのインスタストーリーズが尊い事になってる。やっぱり夫婦で推せる」「エリーちゃん!! 尊い」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）