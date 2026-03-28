お絵描きに特化したWacomのプロ向けペンタブがエヴァとコラボして外観からUIまでエヴァ尽くしになった「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」を撮影しまくってみた

お絵描きに特化したWacomのプロ向けペンタブがエヴァとコラボして外観からUIまでエヴァ尽くしになった「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」を撮影しまくってみた