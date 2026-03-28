辻希美「ダラダラ春休み」子ども2人がくつろぐ自宅リビング公開「部屋が広くて夢空ちゃんがより小さく見える」「豪華なソファー」の声
【モデルプレス＝2026/03/28】タレントの辻希美が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたち2人がくつろぐ春休みの自宅の様子を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「部屋が広くて夢空ちゃんがより小さく見える」子ども2人がくつろぐ自宅リビング
辻は「ダラダラ春休み」と子どもの絵文字2つをつけてコメントし、自宅の写真を公開。ゲームと思われる映像が流れている大きなテレビの前に置かれたソファーでは息子が1人くつろぎ、床では第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんうつ伏せになって頭を上げ、テレビの方を向いている広々とした部屋が写されている。
この投稿に、ファンからは「整理された綺麗なお部屋」「ダラダラしたくなっちゃいそうな豪華なソファー」「部屋が広くて夢空ちゃんがより小さく見える」「ほのぼのしてて癒される」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「部屋が広くて夢空ちゃんがより小さく見える」子ども2人がくつろぐ自宅リビング
◆辻希美「ダラダラ春休み」の自宅公開
辻は「ダラダラ春休み」と子どもの絵文字2つをつけてコメントし、自宅の写真を公開。ゲームと思われる映像が流れている大きなテレビの前に置かれたソファーでは息子が1人くつろぎ、床では第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんうつ伏せになって頭を上げ、テレビの方を向いている広々とした部屋が写されている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「整理された綺麗なお部屋」「ダラダラしたくなっちゃいそうな豪華なソファー」「部屋が広くて夢空ちゃんがより小さく見える」「ほのぼのしてて癒される」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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