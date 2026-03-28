「頭身スゴすぎ」“高身長美女”にネット衝撃！ 182cmコスプレイヤー、176cm元アイドル22歳も
最近、SNSを中心に注目を集めている長身女性たち。その圧倒的なスタイルに、驚きや憧れの声が数多く寄せられている。今回は、コスプレイヤーやモデル、ラウンドガールとしても活躍する彼女たちの“スタイル抜群”なSNSショットを紹介。写真と併せて見ていこう！
【写真】話題の182cmコスプレイヤーも！ 「頭身スゴすぎ」“高身長美女”たち（15枚）
■米倉みゆ
コスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり〜ぽっぴん」のメンバー・米倉みゆ。一昨年6月16日にXで、ミニスカートドレスを身につけてブーツを履いた姿を披露。「身長184.3cmです」とネタでつづると大バズり（公称は169cm）。
今年1月18日には「ローアングラー大歓迎」とつづり、ミニスカ×ニーハイ姿の全身ショットを投稿。眩しい笑顔も見せ、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎ」「脚なっっっが！」などの声が多数寄せられた。
■ミシャ
高身長系インフルエンサー、モデル、コスプレイヤーとして活動するミシャ。身長は182cm。父がカナダ人で195センチ、日本人の母は165センチ、弟は186センチ。
今年3月20日は「この日身長197cmあったよ」とつづり、ミニ丈姿の全身ショットを披露。タイトなトップスでも魅せた。ファンからは「プロポーション抜群」「カッコいい」「脚が長いですね」など驚きのコメントが集まっている。
■緑川希星
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。SNSでは大胆なコスプレ姿などを披露し、注目を集めている。
今年3月12日は「176cmの女子と付き合える？」とつづり、タイトなミニスカ姿の全身ショットを投稿。ピース＆ウィンクをし、かわいらしい表情でもファンを喜ばせた。ファンからは「美しすぎる」「最高！ 高身長、大好きです！」などの声が集まった。
引用：「米倉みゆ」X（@yone__miyu630）
「ミシャ」X（@_misha_182_）
「緑川希星」TikTok（@kirarachandesu）
【写真】話題の182cmコスプレイヤーも！ 「頭身スゴすぎ」“高身長美女”たち（15枚）
■米倉みゆ
コスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり〜ぽっぴん」のメンバー・米倉みゆ。一昨年6月16日にXで、ミニスカートドレスを身につけてブーツを履いた姿を披露。「身長184.3cmです」とネタでつづると大バズり（公称は169cm）。
■ミシャ
高身長系インフルエンサー、モデル、コスプレイヤーとして活動するミシャ。身長は182cm。父がカナダ人で195センチ、日本人の母は165センチ、弟は186センチ。
今年3月20日は「この日身長197cmあったよ」とつづり、ミニ丈姿の全身ショットを披露。タイトなトップスでも魅せた。ファンからは「プロポーション抜群」「カッコいい」「脚が長いですね」など驚きのコメントが集まっている。
■緑川希星
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。SNSでは大胆なコスプレ姿などを披露し、注目を集めている。
今年3月12日は「176cmの女子と付き合える？」とつづり、タイトなミニスカ姿の全身ショットを投稿。ピース＆ウィンクをし、かわいらしい表情でもファンを喜ばせた。ファンからは「美しすぎる」「最高！ 高身長、大好きです！」などの声が集まった。
引用：「米倉みゆ」X（@yone__miyu630）
「ミシャ」X（@_misha_182_）
「緑川希星」TikTok（@kirarachandesu）