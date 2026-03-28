「前と同じ生活なのに、なぜ太る？」代謝が落ち始めた体と向き合うための簡単習慣
「前より食べていないのに、なぜか体重が増えてきた…」そんな変化を感じるようになったら、それは“代謝の低下”が原因かもしれません。年齢とともに体の中の働きが少しずつ変化していくのは自然なこと。今回は、代謝が落ちるしくみと、代謝が落ち始めた体と向き合うための簡単習慣を紹介します。
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「昔と同じ生活」なのに太る理由は？
20代の頃と同じ食事量・生活スタイルを続けていても、体重がじわじわと増えていく…。それは、基礎代謝が落ちているサインかもしれません。
食事の質と時間で“燃やす体”を作る
代謝を保つために重要なのは、食事量よりも「何を・いつ食べるか」。特に朝は、卵や納豆、ヨーグルトなどでタンパク質をしっかり摂取すると、体が目覚め、代謝が高まりやすくなります。
逆に夜遅くの食事は脂肪をためこみやすくなるため、できるだけ20時までに済ませるのが理想。“抜く”のではなく、“整える”食習慣を意識するのが継続のコツです。
特別な運動なし！「ながら運動」で筋肉量をキープ
代謝アップに欠かせないのが“筋肉”。でも、いきなり運動を始めるのはハードルが高いという人も多いはず。そこでおすすめなのが「ながら運動」。通勤で１駅分歩く、エレベーターではなく階段を選ぶ、家事の合間にかかとの上下運動をするなど、小さな積み重ねでも筋肉量をキープすることは可能です。毎日少しずつ動く意識が、体の巡りを底上げしてくれます。
変化に気づいたら、できることからスタート
「最近なんだか太りやすい…」と感じるのは、体からの変化のサイン。無理なダイエットではなく、自分の代謝の変化に合わせた習慣づくりが、健康的で心地よいボディメイクへの近道です。今日からできる小さな見直し、始めてみませんか？＜監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞