「ロッテ３−１西武」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテは二つの大きな“初勝利”が重なった。サブロー監督就任初勝利。そしてドラフト２位・毛利（明大）のプロ初勝利。２人でウイニングボールを挟んで、ハートを作った。サブロー監督はそのボールを毛利に手渡した。

「ここからうちのエースとしてやっていってくれるためにプレゼントしました」−。

「結構反対されたんですけどね」という中の大抜てきだった。球団史上新人選手の開幕投手は１９５０年の榎原好以来７６年ぶり。立ち上がりは「緊張しすぎて、覚えていない」と言う。それでも５回４安打無失点。大役を見事に果たした。

最大のピンチは四回無死二塁の場面。４番・カナリオには強気に６球続けての内角直球で捕飛に打ち取った。「変化球を投げたくて首を振ったんですけど、（松川）虎生が強気で“大丈夫だ、こい”って。自分も投げ込むだけだった」。続く２死一、二塁では源田を空振り三振。大きくガッツポーズを作ってほえた。

サブロー監督も「あの回がポイントだったと思う。あれを抑えてちょっと勝ったかなと思った」と振り返る。「うれしいけど、僕が勝ったことよりも、毛利が勝てたことがうれしい。大丈夫かなって思ってたんですけど、やっぱり強心臓の持ち主ですね」と目尻を下げた。

五回を投げ終えたベンチでは、毛利は隣に座ったサブロー監督から背中越しに肩をポンポンとたたかれた。「サブさんの初勝利を自分が決められるように」と開幕投手を託された時の思いを明かす。７６年前も新人投手が開幕戦勝利。その年はリーグＶ、日本一。ニューヒーローは「１勝目の勢いに乗って、チームを勝たせるピッチングをしていきたい」と満員のファンに誓った。

◆毛利 海大（もうり・かいと）２００３年９月１４日生まれ、２２歳。福岡県出身。１７７センチ、７７キロ。左投げ左打ち。投手。福岡大大濠、明大を経て２５年度ドラフト２位でロッテ入団。１５０キロ超のストレートと多彩な変化球が魅力。目標は新人王。

◆セ・パ両リーグ同時に新人開幕投手の白星は初 セ・パ両リーグで同時に開幕投手を務めた新人２投手が白星を挙げたのは史上初。１９５２年は阪神・三船正俊と広島・大田垣喜夫が勝利投手となり同じセ・リーグだった。