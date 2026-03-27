女性は「実力がなくても」管理職に選ばれやすい？ 周囲の視線が怖いあなたが意識するべきこととは
転職やキャリアに関する悩みや疑問に、ひとつ上を目指す人の転職サイト『女の転職type』編集長の小林佳代子が回答します。今回は「女性管理職」について。
（質問）
社内初の女性管理職になりました。「女性管理職の割合を増やすために、実力がないのに選ばれた」という周囲の視線が怖いです。
（回答）
まずは、管理職への抜てき、おめでとうございます！ 結論から言うと、組織において「実力がないのに管理職に選ばれる」ということは、まずあり得ません。昇進の背景には、あなたのこれまでの実績への評価と、これからの活躍への期待があります。「女性だから」ではなく、「あなた自身」が評価された結果です。プレッシャーを感じ過ぎずに、ぜひ挑戦してください。
以下で詳しくお話しします。
【画像】管理職（上司）である自分自身に点数をつけるなら何点？
昇進の評価は過去の実績だけで決まるわけではなく、「今の実力」と「将来への期待値」のバランスが重要です。これまでの成果が重視されることもあれば、新しい分野への可能性や期待値が評価の多くを占めることもあります。重要なのは、どのようなバランスであれ、「今のあなたならできる」と会社が正式に判断し、あなたを選んだという事実です。
もし仮に、心ない言葉を向けてくる人がいたとしても、会社からの期待を真っすぐに受け止め、仕事の結果で応えていくことに集中しましょう。不安を乗り越え、あなたらしくリーダーとして輝くためのアドバイスをいくつかお話しします。
あなたが感じている「視線の怖さ」も、実は自分自身の不安が映し出され、実体以上に膨らんでしまっている可能性があります。
最初から「完璧な上司」などいません。例えつまずいたとしても、その試行錯誤する姿こそが、後輩たちにとっては貴重な「等身大のお手本」となります。あなたが悩みながらも前を向くその姿自体に価値があるということを忘れないでください。
周りと信頼を築くためのコミュニケーションの鍵は「対話」と「誠実さ」にあります。以下の3点を意識してみてはいかがでしょうか。
・目的の共有と言葉での説明： 「目指すゴールは同じである」ことを伝え、自分の考えをはっきりと、言葉にして共有する。
・相手への敬意とお願い： 相手の経験を尊重し、「ここはあなたの力が必要なんです」と素直に頼る。
・積極的なコミュニケーション： 相手を遠ざけるのではなく、むしろ自分から積極的に話しかける。
思い切って歩み寄る勇気や、互いを知ろうとする努力が、状況をいい方向へ変えてくれます。私も経験不足を感じたときは、それを素直に認め、分からないことは正直に質問し、一生懸命取り組むよう心がけました。リーダーに大切なのは、「完璧なスキル」ではなく、仕事や人への誠実な向き合い方だと痛感しています。
新しいチャレンジには、摩擦がつきもの。その摩擦は、あなたが新しい場所へと力強く踏み出したからこそ起きている「前進している証し」でもあります。今はまだ自分に100点をつけられないかもしれません。それでも日々の仕事の中で誠実に人と向き合っていく、そのプロセスそのものが、あなたをリーダーへと成長させてくれるはずです。せっかく手にしたこのチャンスを、周りの視線という不確かなもののために手放さないでください。あなたが自分らしく輝くことが、後に続く人たちの道を照らす光になるのです。
焦らず、1歩ずつ。あなた自身の可能性を、誰よりもあなた自身が信じてあげてくださいね。
(文:小林 佳代子)
（質問）
社内初の女性管理職になりました。「女性管理職の割合を増やすために、実力がないのに選ばれた」という周囲の視線が怖いです。
（回答）
まずは、管理職への抜てき、おめでとうございます！ 結論から言うと、組織において「実力がないのに管理職に選ばれる」ということは、まずあり得ません。昇進の背景には、あなたのこれまでの実績への評価と、これからの活躍への期待があります。「女性だから」ではなく、「あなた自身」が評価された結果です。プレッシャーを感じ過ぎずに、ぜひ挑戦してください。
【画像】管理職（上司）である自分自身に点数をつけるなら何点？
「今のあなたならできる」という会社の期待を信じて役職を与えられたとき、「自分にその資格があるのか」と不安になる瞬間は誰にでもあるものです。特に今は、国や企業を挙げて女性活躍が推進されている「過渡期」のため、なおさら「タイミングが良かっただけでは？」「ゲタを履かせてもらったのでは？」と思ってしまうこともあるでしょう。しかし、実力が伴わない人に重要な役割を任せるほど、会社の経営は甘いものではありません。
昇進の評価は過去の実績だけで決まるわけではなく、「今の実力」と「将来への期待値」のバランスが重要です。これまでの成果が重視されることもあれば、新しい分野への可能性や期待値が評価の多くを占めることもあります。重要なのは、どのようなバランスであれ、「今のあなたならできる」と会社が正式に判断し、あなたを選んだという事実です。
もし仮に、心ない言葉を向けてくる人がいたとしても、会社からの期待を真っすぐに受け止め、仕事の結果で応えていくことに集中しましょう。不安を乗り越え、あなたらしくリーダーとして輝くためのアドバイスをいくつかお話しします。
「私なんて」は“インポスター症候群”かも。完璧じゃなくてOK周囲から高く評価されているのに「たまたま運がよかっただけ」「私には実力がない」と過小評価してしまう、「インポスター症候群」に陥る女性は少なくありません。実際、『女の転職type』が過去に行ったアンケートでは、男性に比べ女性の方が自己評価を低くつける傾向が見られました。
あなたが感じている「視線の怖さ」も、実は自分自身の不安が映し出され、実体以上に膨らんでしまっている可能性があります。
最初から「完璧な上司」などいません。例えつまずいたとしても、その試行錯誤する姿こそが、後輩たちにとっては貴重な「等身大のお手本」となります。あなたが悩みながらも前を向くその姿自体に価値があるということを忘れないでください。
「抜てき」で焦らない。信頼を築くためのコミュニケーションのコツ筆者自身も、業務経験が自分より長い男性が部下になった際、厳しい視線に萎縮し、必要な指示が出せなくなった時期がありました。また、わずかな失敗もしないよう、無理を重ねていたと思います。その経験から言えることは、周囲の目を気にして過剰に頑張るのはやめた方がいい、ということです。極端な力みや周囲への不信感は人を遠ざけ、無理をすればするほど孤立してしまいます。
周りと信頼を築くためのコミュニケーションの鍵は「対話」と「誠実さ」にあります。以下の3点を意識してみてはいかがでしょうか。
・目的の共有と言葉での説明： 「目指すゴールは同じである」ことを伝え、自分の考えをはっきりと、言葉にして共有する。
・相手への敬意とお願い： 相手の経験を尊重し、「ここはあなたの力が必要なんです」と素直に頼る。
・積極的なコミュニケーション： 相手を遠ざけるのではなく、むしろ自分から積極的に話しかける。
思い切って歩み寄る勇気や、互いを知ろうとする努力が、状況をいい方向へ変えてくれます。私も経験不足を感じたときは、それを素直に認め、分からないことは正直に質問し、一生懸命取り組むよう心がけました。リーダーに大切なのは、「完璧なスキル」ではなく、仕事や人への誠実な向き合い方だと痛感しています。
新しいチャレンジを、1人で抱え込まない管理職という仕事は、男女問わず孤独を感じる瞬間があると思いますし、「社内初」となればなおさらでしょう。しかし、決して1人で戦わなければならないわけではありません。不安や課題を相談できる相手を、社内外に見つけておきましょう。上司や人事、あるいは社外のアドバイザーなど、別の視点を持つ人の助言は、凝り固まった不安を解きほぐしてくれます。
新しいチャレンジには、摩擦がつきもの。その摩擦は、あなたが新しい場所へと力強く踏み出したからこそ起きている「前進している証し」でもあります。今はまだ自分に100点をつけられないかもしれません。それでも日々の仕事の中で誠実に人と向き合っていく、そのプロセスそのものが、あなたをリーダーへと成長させてくれるはずです。せっかく手にしたこのチャンスを、周りの視線という不確かなもののために手放さないでください。あなたが自分らしく輝くことが、後に続く人たちの道を照らす光になるのです。
焦らず、1歩ずつ。あなた自身の可能性を、誰よりもあなた自身が信じてあげてくださいね。
(文:小林 佳代子)