Mrs. GREEN APPLE、ライブフィルム『FJORD』＆ドキュメンタリー映画『THE ORIGIN』のBlu-ray＆DVDが同時リリース

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2025年11月28日に同時公開され、2作合わせて総動員数85万人、累計興行収入20億円を突破する大ヒットを記録（1月8日現在）したMrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』と、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』が映像作品化。7月8日に同時リリースされる。

■2タイトルを同梱したCOMPLETE FILM BOXも登場

それぞれのタイトルが通常盤としてBlu-rayとDVD（2枚組）でリリースされる他、初回限定盤（COMPLETE FILM BOX）として、MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” ＆ “THE ORIGIN”がBlu-ray（2枚組）とDVD（4枚組）でリリースされる。

初回限定盤は、『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』と『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』の2タイトルの同梱版としてLPサイズの豪華大型ボックスに収められ、LPサイズ スクエアフォトブック（40ページ）の他、ぬいぐるみポーチ （ショルダー付） Inspired by “FJORD”、アクリルスタンド （3種セット） feat. “FJORD”、デコレーションシール Inspired by “FJORD”、ステージマップ レジャーシート Inspired by “FJORD”、ジェラートカップ ＆ スプーン Inspired by “THE ORIGIN”といったグッズが付属。

今回の発表と同時に各CDショップ、ECサイトでも予約受付がスタート。COMPLETE FILM BOXを確実に入手するためには、4月12日までに予約することが推奨されている。

チェーン別オリジナル特典も発表された。UNIVERSAL MUSIC STOREとMrs. GREEN APPLE OFFICIAL STOREではタペストリー、タワーレコードでクリアポーチ、HMVでエコバッグ、TSUTAYAでA4クリアファイル、AmazonでICカードステッカー、楽天ブックスでスマホショルダー、セブンネットショッピングでサコッシュ、さらにその他一般店ではポストカードが付与される。

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』には、デビュー10周年を迎えた2025年7月26・27日に神奈川・山下ふ頭特設会場で開催、2日間で約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの生中継の他、計15の配信プラットフォームでの生配信、全国325館でのライブビューイング、“みるハコ”でのカラオケビューイングも実施。会場、そして配信とライブビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた伝説的なライブを完全収録。さらに、その日に至る約240日間に密着した約60分のドキュメンタリー映像も収録される。

『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』はミセス初のドキュメンタリー映画で、その主題歌「Variety」を書き下ろし、『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』で初めて観客に届けるまでの300日間に密着、日本の音楽シーンを牽引する彼らがこれまで見せることのなかった素顔や裏側を存分に知ることができる。映画本編内には収めることができなかった、本邦初公開、計45分の完全未公開映像も収録される。

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” ＆ “THE ORIGIN”』

2026.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』

2026.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』

■【画像】『FJORD』『THE ORIGIN』のジャケット写真

■関連リンク

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/