こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年3月27日は、2000年代に登場したフィットネスランニングシューズを洗練されたファッションアイテムとして提案する、New Balance（ニューバランス）「MR530 SGB」の新色がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

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30%オフで狙い目！ ニューバランス定番ランニングの再構築モデル「MR530 SGB」が特価中！

2000年代のフィットネスランニングシューズをベースに再構築したニューバランスの「MR530 SGB」が、現在、楽天市場で30%オフのセール中！

2000年代当時の同社定番ランニングシューズをベースに、現代のスタイルへと昇華したモデル。特徴は、曲線を活かした流麗なシルエットと、機能性を支えるABZORBミッドソールです。

このミッドソールは、緩衝材と圧縮抵抗の組み合わせで衝撃を吸収し、シティーユースでもストレスの少ない履き心地を実現。長時間歩行でも疲れにくいデザインで幅広く対応します。

レビューでも「軽くて歩きやすい」「疲れにくい」と評価されており、実用性の高さは折り紙付きですよ。

白基調×淡色アクセントで軽やかに、どんなスタイリングもばっちり

アッパーには、シンセティックレザーとメッシュ素材を組み合わせた構造を採用。白を基調としつつ、淡くポップなカラーをアクセントに配置することで、軽やかな足元を演出します。

デザイン面でも「かわいくてかっこいい」との評価が多く、カジュアルスタイルとの親和性は高水準。ゆとりのあるつま先設計で足入れがスムーズな点もプラスポイントです。

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Image/Source:楽天市場