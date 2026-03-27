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政治評論家で作家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「名誉棄損！Xの情報者開示請求が進んでいます！」を公開した。動画では、X（旧Twitter）上での自身に対する虚偽投稿により、第三者に迷惑をかける行為を強く非難し、発信者情報開示請求を経て断固として法的措置をとる姿勢を語っている。



竹田氏は動画の冒頭で、「発信者情報開示請求の決定」と記された裁判所の書類を示しつつ、昨年末に行った複数の開示請求が認められたと報告した。第1弾から第3弾までを合わせ、最終的に40件から50件ほどの名誉毀損訴訟に発展する見込みだという。



法的手続きのプロセスについて、竹田氏は「名誉毀損の本訴訟よりも、発信者情報開示請求を通す方がハードルが高い」と指摘。開示請求の段階で裁判所が名誉毀損に該当するかどうかを判断するため、その後の本訴訟では相手方に立証義務が生じ、自身は圧倒的に有利になると解説した。



自身に対する単なる批判や暴言については「基本無視です」としつつも、訴訟に踏み切った理由について「他所の人にご迷惑がかかるようなことは、これは看過できませんので全て訴訟です」と明言した。具体例として、竹田氏が過去の裁判で「差別主義者であると認定された」という事実無根のデマがX上で拡散された件に言及。この虚偽情報に基づいて学校や放送局、自衛隊などに抗議が寄せられ、各所に不要な業務を増やす事態を招いたと語気を強めた。



かつては投稿を削除すれば訴訟しない方針だったが、現在では「一発目から訴訟予告です」と厳しい姿勢へと転換したことを明かした。「消しても訴訟する」と警告しつつも、早く削除すれば裁判官の心証が良くなると補足している。最後には「地雷を踏んだ人は訴訟です」と語り、根拠のない虚偽情報の拡散に対して、容赦なく法的に対処していく決意を示して動画を締めくくった。