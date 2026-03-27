この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が、「“ただの排泄介助”のはずでした。」と題した動画を公開した。動画では、はたつんが京都を舞台に最新の福祉用具を体験する様子や、単発バイトでの心温まる介護業務の模様を伝えている。



午前中は嵐山周辺を巡り、介助者と被介助者の双方が外出を楽しめるよう、最新の車椅子を体験。「グレイスコア」という車椅子では背もたれの高さによる座り心地の良さを解説し、アシスト付きの「軽e」では竹林の小径の坂道も軽い力で進めることを実演した。



午後からは、単発バイトアプリを利用してグループホームで勤務を開始。おむつ交換の排泄介助では、初対面の利用者に対して「痛くないですか」と丁寧に声かけを行いながら対応する姿が収められている。ケアの終盤、利用者から手を握り返され、「あんたべっぴんさんやな」「なんぼでもいはる」と温かい言葉をかけられると、はたつんは思わず感極まる表情を見せた。



その後は、タブレットを活用したレクリエーションを実施。はたつんは「同じ動きをして緊張をほぐす」「身体も動かして一体感を作る」といった独自のポイントを解説しながら進行し、最初は緊張気味だった利用者たちも、最後には笑顔で歌や体操に参加する姿が見られた。



単なる介助作業にとどまらず、利用者と心を通わせるコミュニケーションを大切にする姿勢は、介護現場における「温かなふれあい」の重要性を改めて教えてくれる。