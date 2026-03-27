相川七瀬、FODベイスターズ中継テーマ曲に「戦うあなたにエールを送る楽曲」
フジテレビの動画配信サービス・FODで配信中の『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026』の中継テーマソングに、相川七瀬の新曲「Challengers」が決まった。きょう27日18時からの『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026 開幕戦』中継で初披露される。
相川七瀬
同楽曲は、リーグ優勝・日本一奪還を目指すチームの覚悟と、何度でも挑戦を続ける選手たちの姿、そしてそれを支えるファンの想いを重ねて制作されたもの。球場の熱気とシンクロするような、力強く胸を打つ一曲に仕上がっている。
相川は「毎年進化し、挑戦し続けるベイスターズ。今年こそはリーグ優勝を目指してほしいと、楽曲に熱い想いを込めた」とコメント。「戦うすべての選手、そして戦うあなたにエールを送る楽曲」とメッセージを寄せている。
FODでは今シーズン、横浜DeNAベイスターズ主催の公式戦を全試合ライブ配信するほか、関連特番やイベント映像も展開する。
【編集部MEMO】
ベイスターズファンの相川七瀬は、一軍キャンプ地の宜野湾(沖縄コンベンションセンター)で2月に開催された球団初の主催イベント『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』に出演し、スペシャルライブを披露した。
相川七瀬
同楽曲は、リーグ優勝・日本一奪還を目指すチームの覚悟と、何度でも挑戦を続ける選手たちの姿、そしてそれを支えるファンの想いを重ねて制作されたもの。球場の熱気とシンクロするような、力強く胸を打つ一曲に仕上がっている。
FODでは今シーズン、横浜DeNAベイスターズ主催の公式戦を全試合ライブ配信するほか、関連特番やイベント映像も展開する。
【編集部MEMO】
ベイスターズファンの相川七瀬は、一軍キャンプ地の宜野湾(沖縄コンベンションセンター)で2月に開催された球団初の主催イベント『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』に出演し、スペシャルライブを披露した。