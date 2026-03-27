元カリスマキャバ嬢で実業家、インフルエンサーの「進撃のノア」さん（31）が2026年3月25日にインスタグラムで着物姿を披露し、「お綺麗過ぎる」などと絶賛されている。

31歳バースデーイベントでのひとコマ

ノアさんはインスタで、写真4枚にわたり着物姿を披露した。まとめ上げた髪に大きな白い花の飾りをつけ、着物は黒地に花柄、金の帯を締めるなどしてゴージャスな雰囲気が漂っている。投稿文では「本当にいつもありがとう」と伝えた。

投稿のコメント欄には、「ほんとお綺麗過ぎる...」「なんて美しい人なの」「着物姿も凛としてかっこいいです」「3枚目と4枚目、石原さとみちゃんに似てる」「強烈可愛い」といった声が寄せられている。

この着物姿は、ノアさんが社長を務める大阪・北新地のキャバクラ「CLUB REIMS」で開催した自身のバースデーイベントでの写真とみられ、23日にYouTubeでは密着動画が公開されていた。

動画では、25年12月に離婚を発表した元夫でYouTuber・ヒカルさんとの関係について、ノアさんが「年始も体調壊して、お互い同じタイミングで、やっぱ（お互い）体調壊すなぁって連絡取ってた」と話す場面もあった。