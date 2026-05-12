なんとなく手元に置いておきたくない不気味なピエロ。しかし処分してから1週間後。姉がひとりで部屋にいると、音が聞こえてきて…。まさか…ね!?>>【まんが】そのピエロは帰ってくる(ウーマンエキサイト編集部)