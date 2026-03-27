◆米大リーグ ドジャース８―２ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）、今季のレギュラーシーズン開幕戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、６回５安打２失点。９５球を投げて無四死球、６奪三振と好投し、日本人投手では初の２年連続開幕白星を挙げた。試合後は大谷翔平投手がチームの同僚やスタッフらに贈ったプレゼントに感謝した。

大谷は、試合前のロッカールームでナインにＳＥＩＫＯの腕時計をサプライズプレゼント。現地報道によると１つ４０００ドル（約６４万円）の高級品だといい、「Ｈａｐｐｙ ｏｐｅｎｉｎｇ ｄａｙ！ Ｌｅｔ’ｓ ｇｏ ｆｏｒ ｔｈｅ ｔｈｒｅｅ−ｐｅａｔ！ Ｓｈｏｈｅｉ Ｏｈｔａｎｉ」（開幕おめでとう！３連覇しよう！ 大谷翔平）とメッセージが添えられていたという。山本は「やっぱりすごくシンプルに嬉しく思いますし、スタッフの方もすごい嬉しそうにしてたので、そういったさすがな存在と言いますか。はい、そういうふうに感じました」と感謝を込めた。

前年のチャンピオンの証しであるゴールドユニホームを身にまとい、真っさらなマウンドに上がった由伸。初回、２番キャロルは３球で一度は見逃し三振と判定されたが、今季から導入された自動ボール・ストライク判定システム、通称「ロボット審判」によってボール判定に覆った。それでも、結局５球目で左飛に打ち取った。

４回にはＷＢＣドミニカ共和国代表の３番ペルドモに右翼席へ先制２ランを被弾した。しかし、ド軍は５回にパヘスの３ランなどで一挙４得点して逆転に成功し、山本に勝利投手の権利が舞い込んだ。直後の６回、山本は１番からの上位打線を３者凡退に封じ、大谷らにベンチで好投をたたえられた。試合直後には、「どんどんピッチングは良くなったと思う。この初戦を勝てたのはいいことだと思う」と納得の表情を見せた。

由伸はメジャーでは２年連続２度目の開幕投手。東京シリーズでカブス・今永と投げ合った昨季は５回３安打１失点と好投し、勝利投手になった。日本人では１９年の田中将大（ヤンキース、現巨人）以来４人目の開幕白星だった。オリックス時代の２２年にはチームを１２年ぶりの開幕戦勝利に導いたこともある「開幕男」は、ＭＬＢの舞台でもまた新たな歴史を刻んだ。

チームとしてはワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇を狙う今季。昨季のＷＳでＭＶＰに輝いた背番号１８は日本人初のサイ・ヤング賞を狙える位置にいる。目標にしてきた世界一の投手に向けた１年が幕を開けた。