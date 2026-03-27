都内主要エリアにある30駅を環状に結んで走るJR山手線。次から次へと列車が発着し、目白駅と新大久保駅を除く28駅は、他の路線に乗り換え可能という点も便利なところ。沿線の駅は都内のなかでも住宅地として高い人気を誇っている。とはいえ都心だけあって、気になるのは住宅価格。そこで今回は、JR山手線沿線の中古マンションの価格相場を調査した。「シングル向け（専有面積20平米以上〜50平米未満）」と「カップル・ファミリー向け（専有面積50平米以上〜80平米未満）」、それぞれの価格相場が安い駅ランキングを見ていこう。

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JR山手線の中古マンション価格相場が安い駅ランキング

【シングル向け】

順位／駅名／価格相場／駅所在地

1位 鶯谷 4285万円（台東区）

2位 日暮里 4840万円（荒川区）

3位 西日暮里 4980万円（荒川区）

4位 駒込 5280万円（豊島区）

5位 目白 5480万円（豊島区）

6位 大塚 5745万円（豊島区）

7位 池袋 5840万円（豊島区）

8位 新大久保 6140万円（新宿区）

9位 上野 6180万円（台東区）

10位 新宿 6998万円（新宿区）

11位 高田馬場 7075万円（新宿区）

12位 秋葉原 7080万円（千代田区）

13位 大崎 7480万円（品川区）

14位 神田 7490万円（千代田区）

15位 五反田 7980万円（品川区）

15位 目黒 7980万円（品川区）

17位 代々木 8539.5万円（渋谷区）

18位 恵比寿 8750万円（渋谷区）

19位 新橋 8830万円（港区）

20位 渋谷 8880万円（渋谷区）

21位 品川 9480万円（港区）

22位 田町 9640万円（港区）

23位 浜松町 1億2980万円（港区）

※東京、有楽町、高輪ゲートウェイ、原宿、巣鴨、田端、御徒町の各駅は調査対象物件数が20件未満のためランク外

【カップル・ファミリー向け】

順位／駅名／価格相場／駅所在地

1位 田端 6985万円（北区）

2位 鶯谷 7499万円（台東区）

3位 西日暮里 7730万円（荒川区）

4位 日暮里 8540万円（荒川区）

5位 駒込 9380万円（豊島区）

6位 新大久保 9800万円（新宿区）

7位 大塚 9980万円（豊島区）

8位 巣鴨 9994.5万円（豊島区）

9位 上野 1億1099万円（台東区）

10位 秋葉原 1億1449.5万円（千代田区）

11位 池袋 1億1800万円（豊島区）

12位 新宿 1億2089.5万円（新宿区）

13位 御徒町 1億2200万円（台東区）

14位 目白 1億2900万円（豊島区）

15位 高田馬場 1億2990万円（新宿区）

16位 品川 1億3985万円（港区）

17位 代々木 1億4800万円（渋谷区）

18位 目黒 1億5340万円（品川区）

19位 原宿 1億5400万円（渋谷区）

20位 神田 1億5480万円（千代田区）

21位 五反田 1億5800万円（品川区）

22位 大崎 1億5900万円（品川区）

23位 田町 1億5999万円（港区）

24位 恵比寿 1億6850万円（渋谷区）

25位 渋谷 1億6980万円（渋谷区）

26位 浜松町 1億7900万円（港区）

27位 新橋 1億9150万円（港区）

※東京、有楽町、高輪ゲートウェイの各駅は調査対象物件数が20件未満のためランク外

「シングル向け」トップ3の駅は徒歩25分圏内に集中！

「シングル向け（専有面積20平米以上〜50平米未満）」の1位は鶯谷（うぐいすだに）駅で、価格相場は4285万円。台東区に位置し、駅西側一帯には「東京国立博物館」「国立科学博物館」といった複数のミュージアムや動物園、不忍池を抱える「上野恩賜公園」が広がっている。広大な公園のほかに古くからの寺院も多くて落ち着いた雰囲気の駅西側に対し、駅東側はまた違ったおもむき。こちら側にも寺院が多く残されているが飲食店やコンビニ、ディスカウントストア、スーパーといった暮らしを支える商店も豊富で、日常生活が営まれている街といった印象が強くなる。また、駅から東へ10分ほど歩くと東京メトロ日比谷線・入谷駅を利用することも可能だ。

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1位・鶯谷駅から線路に沿って北西へ13分ほど歩くと、価格相場4840万円で2位にランクインした荒川区の日暮里駅に到着する。日暮里駅の南口駅前はハンバーガーや回転すしなどの飲食店が多彩にそろい、スーパーも入った駅直結の複合ビルがそびえるなどにぎやかな雰囲気。JRの山手線と京浜東北・根岸線と常磐線、京成本線、日暮里・舎人ライナーが乗り入れる日暮里駅にはJRの駅ナカ商業施設「エキュート日暮里」があり、弁当・惣菜やスイーツを気軽に買える環境でもある。駅西口側には徳川家の墓地も抱える広大な「谷中霊園」や寺町が広がるほか、駅から5〜6分も歩くと約60店舗がひしめく「谷中銀座商店街」にたどり着く。また、日暮里駅の東口を出て郵便局やコンビニを横目に北西へ10分弱も歩くと、そこはもう3位・西日暮里駅の駅前だ。

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価格相場4980万円で3位となった西日暮里駅は日暮里駅と同じ荒川区にあり、両駅間はJR山手線では最も短く500ｍほどしか離れていない。そのため住まいの最寄駅が両駅のどちらであっても、生活圏がかぶる部分も。西日暮里駅の西側に位置する住まいなら、先に紹介した「谷中銀座商店街」を日常遣いしやすいだろう。駅東側には飲食店が豊富にそろい、コンビニやスーパーも点在するほか日暮里・舎人ライナーの駅舎もある。JRの山手線と京浜東北・根岸線が停車する西日暮里駅と同じ駅舎には東京メトロ千代田線も乗り入れているため、霞ケ関駅や赤坂駅、表参道駅に出かけやすい点も便利だ。

価格相場が4000万円台にとどまっているのは、ここまで見てきたトップ3のみ。4位以降は5000万円台に突入する。JR山手線沿線でも繁華街として特に名を馳せる池袋駅は5840万円で7位、新宿駅は6998万円で10位、渋谷駅は8880万円で20位となっていた。そして調査対象駅のなかで最高額の価格相場となったのは浜松町駅で、その額は1億2980万円！ 1位の鶯谷駅から浜松町駅までJR山手線の外回り（時計回り）で8駅・約17分乗車する間に、価格相場が3倍弱に跳ね上がって8695万円もアップするわけだ。

「カップル・ファミリー向け」の価格相場には約1.2億円もの開きがあると判明

（画像制作／SUUMOジャーナル編集部）

続いて、「カップル・ファミリー向け（専有面積50平米以上〜80平米未満）」のランキングを見ていこう。1位は北区の田端駅で、価格相場は6985万円。武蔵野台地の東端部に位置し、駅周辺一帯は高低差のある街並みが特徴的だ。駅前にはスーパーやコンビニ、ファストフード店はあるが大型商業施設はなく、静かな住宅街が広がる。駅北口側に併設された「アトレヴィ田端」にはスーパーやドラッグストア、飲食店などが並ぶほか、駅から15分ほど歩くと豆腐や青果、精肉などのお店が並ぶ「田端銀座商店街」も。日常的な買い物には困らない環境だろう。

2位には価格相場7499万円で台東区の鶯谷駅が、3位には価格相場7730万円で荒川区の西日暮里駅がランクイン。2位・鶯谷駅は「シングル向け」では1位、3位・西日暮里駅は「シングル向け」でも3位となっている。ちなみに4位の日暮里駅（価格相場8540万円）は「シングル向け」だと2位。「シングル向け」と「カップル・ファミリー向け」のトップ10を見比べると、多少の順位の入れ替わりはありつつも似たような顔ぶれ。駅の立地を見ると両ランキングともに、トップ10は新宿駅〜秋葉原駅の区間に集中する結果となった。

4位 西日暮里駅（画像／PIXTA）

ランキング上位を占めた新宿駅〜秋葉原駅の区間は、環状に続くJR山手線のなかでも北側半分にあたる。では、沿線のうち南側に位置しながらも「カップル・ファミリー向け」の価格相場が比較的リーズナブルな駅はどこなのか。ランキングを見てみると、16位の品川駅（価格相場1億3985万円）、18位の目黒駅（同1億5340万円）が当てはまりそうだ。とはいえどちらの価格相場も1億円を優に超えており、やはりリーズナブルさを重視するなら北側寄りの駅がよさそうだ。

そして「カップル・ファミリー向け」の価格相場が最も高かったのは、港区にある新橋駅。価格相場は1億9150万円で、1位の田端駅よりも1億2165万円もアップする結果となった。日本初の鉄道路線は新橋駅〜横浜駅を結んでいたことから、「日本の鉄道発祥の地」として知られている新橋駅。現在は山手線、東海道線などJR4路線と、東京メトロ銀座線、都営地下鉄浅草線が乗り入れるほか、お台場方面に向かうゆりかもめの起点駅でもある。駅周辺は大小のオフィスが集まる日本有数のビジネス街で、銀座・有楽町エリアも徒歩15分圏内。ビジネス・商業の施設が多いだけあって住宅地に割ける土地面積が限られることもあり、価格相場が2億円に迫る勢いなのも仕方がないのかもしれない。

27位 新橋駅（画像／PIXTA）

●調査概要

【調査対象駅】SUUMOに掲載されているJR山手線沿線の駅（掲載物件が20件以上ある駅に限る）

【調査対象物件】

駅徒歩15分圏内、物件価格相場3億円以下、築年数40年未満、敷地権利は所有権のみ

シングル向け：専有面積20平米以上50平米未満

カップル・ファミリー向け：専有面積50平米以上80平米未満

【データ抽出期間】2025/7〜2025/12

【物件相場の算出方法】上記期間でSUUMOに掲載された中古マンション価格から中央値を算出

※駅名および沿線名は、SUUMO物件検索サイトで使用する名称を記載している

(大西智与)