フットボールアワー後藤輝基、『ラヴィット！』生出演でまさかの告白「スタッフの中に…」
お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基が、27日放送のTBS系『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に生出演。番組中、まさかの告白で共演者を驚かせた。
【写真】田村真子の類似タレント？”ゲーム王”が日替わりアシスタントに
「ラヴィット！5周年ウィーク」の最終日となったこの日の放送。番組終盤、お笑いコンビのきつねが登場し、指定ワードを音にはめて一発ギャグを強制する流れに。芸人たちが次々とすべっていくなかで、後藤は「あんまり言いたくなかったんやけど、スタッフに身内がおるんや」とまさかの告白。
共演者が「えー」と、騒然となるなかで、「俺の義理の弟がおるんやけど、そいつ俺がギャグやってるとき、見たら全然笑ってなかった」と怒り心頭。ヒートアップした後藤は、スタッフから義弟のところに向かい「おいっ！」とにらみをきかせると、MCの麒麟・川島明が「お前もギャグや！」と強制連行。川島は「アサカワさん！ディレクター良いぞ！アサカワ行け！」と盛り上げ、義弟は全力でギャグを披露。その様子に、後藤は義弟を抱きしめ、そっとカメラの向こう側に返した。
その後、エンディングで感想を求められて後藤は、「（サンボマスターの生ライブが）最高に良かったですし、見て大いに盛り上がってガーって手を上げる義理の弟も見れました。初めて見ましたよ。あいつがこんなやってね」と義弟をいじると、川島も「今日の『ラヴィット！』は、川島兄弟に始まり、後藤兄弟で終わるという…」と、自身が番組オープニングでコントを披露した、野生爆弾・くっきー！とのユニット・川島兄弟にかけてまとめ。あまりのうまさに、共演者から感嘆の声がもれていた。
【写真】田村真子の類似タレント？”ゲーム王”が日替わりアシスタントに
「ラヴィット！5周年ウィーク」の最終日となったこの日の放送。番組終盤、お笑いコンビのきつねが登場し、指定ワードを音にはめて一発ギャグを強制する流れに。芸人たちが次々とすべっていくなかで、後藤は「あんまり言いたくなかったんやけど、スタッフに身内がおるんや」とまさかの告白。
その後、エンディングで感想を求められて後藤は、「（サンボマスターの生ライブが）最高に良かったですし、見て大いに盛り上がってガーって手を上げる義理の弟も見れました。初めて見ましたよ。あいつがこんなやってね」と義弟をいじると、川島も「今日の『ラヴィット！』は、川島兄弟に始まり、後藤兄弟で終わるという…」と、自身が番組オープニングでコントを披露した、野生爆弾・くっきー！とのユニット・川島兄弟にかけてまとめ。あまりのうまさに、共演者から感嘆の声がもれていた。