潜在看護師が在宅から医療を支える新職種！ 医療オンライン秘書協会

記事ポイント 潜在看護師約70万人と医療現場をつなぐ「医療オンライン秘書」の協会設立プロジェクト190名以上が受講したアカデミーを基盤にCAMPFIREで支援受付中検定・認定制度の整備で医療オンライン秘書を社会インフラとして確立 潜在看護師約70万人と医療現場をつなぐ「医療オンライン秘書」の協会設立プロジェクト190名以上が受講したアカデミーを基盤にCAMPFIREで支援受付中検定・認定制度の整備で医療オンライン秘書を社会インフラとして確立

医療現場の人手不足と、資格を持ちながら現場を離れた潜在看護師のミスマッチを解消する新しい取り組みです。

医療オンライン秘書協会が、「医療オンライン秘書協会設立プロジェクト」を2026年3月1日にCAMPFIREで開始しました。

医療オンライン秘書協会「医療オンライン秘書協会設立プロジェクト」

プラットフォーム: CAMPFIRE開始日: 2026年3月1日協会設立予定: 2026年4月1日対象: 医療機関、医療職、在宅で医療に関わりたい方代表者: 藤元玲奈

全国で約70万人にのぼるとされる潜在看護師は、出産・育児・介護などを理由に医療現場を離れています。

一方で電子カルテなど医療DXの普及により、バックオフィス業務や診療支援の一部を遠隔から行える環境が整いつつあります。

前身の「医療オンライン秘書アカデミー」では190名以上が受講し、現在は全国20以上の医療機関で医療オンライン秘書が導入されていました。

潜在看護師の多くは、復職を希望していても働き方の選択肢が限られ、医療現場に戻れない状況が続いています。

医療オンライン秘書は、こうした潜在医療職が在宅にいながら医療に関わり続けられる新しいキャリアの選択肢となっています。

医療オンライン秘書の特徴

医療オンライン秘書は、看護師や医療事務など医療現場の経験者を中心に育成された人材です。

診療の流れや医療機関の業務を理解した上で、オンラインから運営をサポートします。

患者受付や会計サポートといった実務にとどまらず、業務フローの整理やスタッフ間の連携調整など、医療機関全体の業務がスムーズに回るよう整える役割を担っています。

プロジェクトで実現したいこと

プロジェクトでは、臨床を離れても医療に貢献し続けられる働き方を、社会に根づく仕組みとして確立することを目指していました。

検定制度および認定制度を設けることで、医療機関が安心して業務を任せられる共通指標を構築します。

その中核となる「医療オンライン秘書検定」を通じて、医療を支える専門人材を社会に広げていく計画です。

支援プラン

法人向けの「医療オンライン秘書 お試しプラン」は50,000円と100,000円の2種類で、初期費用0円でオンラインサポートを体験できます。

個人向けの「医療オンライン秘書検定プラン」は10,000円で、新設される3級検定のテキストPDFと受験料がセットになっています。

設立サポータープランは5,000円と10,000円から選べ、協会ホームページへの名前掲載などの特典が含まれました。

医療現場経験者が在宅から医療に関わり続けられる、新しいキャリアの選択肢が広がっています。

検定・認定制度の整備により、医療機関と支援人材の双方にとって安心できる仕組みが構築されます。

約70万人の潜在看護師と人手不足の医療現場をつなぐ、社会的意義の大きなプロジェクトです。

医療オンライン秘書協会設立プロジェクトの紹介でした。

よくある質問

Q. 医療オンライン秘書とはどのような仕事ですか？

A. 看護師や医療事務などの現場経験を活かし、在宅からオンラインで医療機関の業務を支援する仕事です。

患者受付や会計サポート、業務フローの整理、スタッフ間の連携調整などを担います。

Q. クラウドファンディングの支援プランにはどのようなものがありますか？

A. 法人向けの「お試しプラン」（50,000円／100,000円）、個人向けの「検定プラン」（10,000円）、「設立サポータープラン」（5,000円／10,000円）が用意されています。CAMPFIREのプロジェクトページから支援できます。

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