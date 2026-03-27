サッカーユニフォーム研究家「ともさん」が愛媛のユニフォームに注目した

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間にわたり開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分かれて戦っている。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」は愛媛FCが特別シーズンで着用する一着に注目している。

愛媛のJリーグ百年構想リーグのユニフォームでは小林有吾先生「アオアシ ブラザーフット」の作品で愛媛をモデルとして描かれたAC愛媛のユニフォームを選手たちが着用したデザインを採用する。百年構想リーグが地域別で戦うにあたり、「愛媛の誇りを表現」できるものは何かと考えた上でのアオアシコラボとなった。

背面には愛媛県のシェイプが入り、これまで支え続けていただいた愛媛県全県民の皆様への感謝の想い、そしてホームタウンである愛媛県全域20市町の方々の希望と期待を背負い戦う情熱を表した。ともさんは「漫画とのコラボユニフォームは世界的に見ても珍しい」と言及。漫画とのコラボレーションに着目しながら、愛媛のユニフォームについて説明した。（FOOTBALL ZONE編集部）