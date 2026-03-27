【略語クイズ】「よう実」はなんの略？累計1,080万部突破の人気ライトノベル！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「よう実」はなんの略語？ 「よう実」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、“学園頭脳戦”がテーマの作品です！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ようこそ実力至上主義の教室へ」を略した言葉でした！ よう実とは、原作・衣笠彰梧氏によるライトノベルおよびアニメ作品『ようこそ実力至上主義の教室へ』のこと。 進学率・就職率100％を誇る進学校「東京都高度育成高等学校」を舞台に、主人公・綾小路清隆が自身の実力を隠しながら、知略を尽くしてクラスを率いる“学園頭脳戦”が人気の作品です。 そんなよう実は、2026年4月1日（水）よりTVアニメ第4期が放送されるとともに、前代未聞の4話一挙放送が決定したことでも大きな話題を生みましたよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season」公式サイト』

・『ABEMA』

ライター Ray WEB編集部