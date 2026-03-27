アメリカのトランプ大統領は26日、イランに予告していた発電所への攻撃の期限を、来月6日まで延期すると表明しました。

トランプ大統領

「合意を懇願しているのはイランであって、私ではない。彼らは合意したがっているが、合意を実現できるか分からない。我々がそうしたいかも分からない」

トランプ大統領は26日、イランが合意をしたがっていると改めて強調し、合意に応じなければ「最悪の悪夢になる」と警告しました。また、トランプ氏が24日にイランから受け取ったとしていた「贈り物」については、イランがホルムズ海峡でパキスタン船籍のタンカー10隻の通航を許可したことだと明らかにしました。

一方、トランプ氏は日本時間午前5時すぎ、SNSでイランに予告していた発電所への攻撃の期限を来月6日まで10日間延期すると表明しました。イラン側の要請に基づくと主張しています。「現在、協議は継続中で極めて順調に進んでいる」としています。

トランプ氏は21日、48時間以内にホルムズ海峡が開放されなければ「イランの発電所を壊滅させる」と警告しましたが、23日には期限を5日間、延期してイランとの協議を行う考えを示していました。