SixTONESジェシー×田中樹×森本慎太郎が超絶運動神経で奇跡を連発！『オオカミ少年　スポッパ』今夜放送

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3月27日19時からTBSにて『オオカミ少年』特別版として超体感スポーツパーク『オオカミ少年 スポッパ』が放送される。

■難題アトラクションに各チームが四苦八苦

この番組は、スタジオ内に特設スポーツパークを築き、超豪華ゲストを迎えてスポーツをモチーフにしたゲームで対決する超体感型バラエティ。MCは『オオカミ少年』でもMCを務める浜田雅功。進行は南後杏子TBSアナウンサーが務める。

今回参加する3チームは、番組代表チームとして『オオカミ少年』でもレギュラーとして活躍しているジェシー（SixTONES）、田中樹（SixTONES）に加え、森本慎太郎（SixTONES）、谷まりあ、屋敷裕政（ニューヨーク）の『スポッパ』チーム。

そして、4月スタートの火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』から、主演の永作博美が松山ケンイチ、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真を率いて参戦。

さらに、3月27日20時57分から放送されるスペシャルドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌～江戸青春篇～第2夜』から、主演の山田裕貴が中村蒼、柳俊太郎（「柳」は、異字体が正式表記）、生見愛瑠、高橋光臣を率いて参戦。3チームが賞金100万円をかけて優勝を目指す。

■トラブルあり奇跡もありで驚きと大爆笑の連続

◇アトラクション1「ジャンボバレーターゲット」

巨大化したバレーボールで得点の的を狙うバレーボールシューティングゲーム。チーム全員で力を合わせて高得点を狙う。

ジェシー、田中、森本のSixTONESメンバーが超絶運動神経で奇跡を連発。永作も全力プレーを披露するなか、松山がまさかの大絶叫。いったい何が起こったのか。

◇アトラクション2「お絵描きクライミング」

チームメンバーが描いた絵の名前を、壁に散らばった五十音のボタンを押して答えるクライミングクイズゲーム。

絵を描くメンバーの上手さと、クライミングを担当するメンバーの運動神経が重要ななか、生見愛瑠画伯の衝撃の一枚に山田、柳など「ちるらんチーム」が大パニックに陥る。

森本、ファーストサマーウイカの人間離れした動きにも注目だ。また、浜田の衝撃の絵画も登場する。

◇アトラクション3「スリーカラ―ボウリング」

ピンの色が3色コロコロと変わるなか、自チームの色に変わる瞬間に合わせて倒すことが求められるタイミングボウリングゲーム。

大量得点が期待されるゲームのなか、山田がまさかのハプニングで土下座の爆笑展開に。

◇アトラクション4「大逆転！ギリギリパッティング」

ゴルフのパターが大進化、球が止まったゾーンの得点がポイントになる、新感覚ゴルフゲーム。

大逆転を目指し各チーム高得点を狙いギリギリを攻めるなか、衝撃の一打が連発。中村は「ゴルフやっていることがついに役に立つときがきた！」と意気込む。

◇アトラクション5「ぐらぐらツリーバスケ」

最終ステージはバスケット。賞金100万円はどのチームの手に!?

チームワークで勝利を勝ち取るのは、はたしてどのチームか。MC浜田も大爆笑のハプニングが続出の『オオカミ少年特別編 スポッパ』は、3月2719時から2時間スペシャルで放送。

(C)TBS

■番組情報

TBS『オオカミ少年 スポッパ』

03/27日（金）19:00～20:57

MC：浜田雅功

『スポッパ』チーム ：ジェシー（SixTONES）、田中樹（SixTONES）、 森本慎太郎（SixTONES）、谷まりあ、屋敷裕政（ニューヨーク）

『時すでにおスシ!?』チーム：永作博美、松山ケンイチ、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真

『ちるらん』チーム：山田裕貴、中村蒼、柳俊太郎、生見愛瑠、高橋光臣

進行：南後杏子（TBSアナウンサー）

■【画像】番組のキービジュアル

■関連リンク

『オオカミ少年』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/ookami_tbs/