浜崎あゆみ、約2年半ぶりコンビニ降臨 困惑する姿が話題「意気揚々と入ったものの、勝手が分からず立ち尽くしています」
【モデルプレス＝2026/03/26】歌手の浜崎あゆみが3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。約2年半ぶりにコンビニエンスストアを訪れた様子を公開した。
【写真】47歳歌姫「背中に哀愁が漂ってる」2年半ぶりのコンビニで困惑する姿
浜崎は「通しリハーサル1日目終了しました。近くのコンビニへ意気揚々と入ったものの、勝手が分からず立ち尽くしています」というコメントとともに、コンビニエンスストアの棚の前で立ち尽くしている自身の後ろ姿を公開。続く投稿では「前回のコンビニこれだ！2023年だった笑 わたし化石かよ」と自身が2023年10月29日にコンビニエンスストアへ行った際の投稿を引用し、「そんな初級の自分が何を勘違いしたのかいきがって先頭きって入った今日のコンビニはUFOキャッチャーとか並んでてまじで入り口から詰んだwww 誰か助けて下さい 私を追い越して下さい 本当にごめんなさいと思ったw」と困惑をつづっている。
これらの投稿に、ファンからは「コンビニの進化についていけてないの可愛すぎる」「背中に哀愁が漂ってる」「案内させて下さい」「コンビニで遭遇したら驚いちゃう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳歌姫「背中に哀愁が漂ってる」2年半ぶりのコンビニで困惑する姿
◆浜崎あゆみ、約2年半ぶりにコンビニへ
浜崎は「通しリハーサル1日目終了しました。近くのコンビニへ意気揚々と入ったものの、勝手が分からず立ち尽くしています」というコメントとともに、コンビニエンスストアの棚の前で立ち尽くしている自身の後ろ姿を公開。続く投稿では「前回のコンビニこれだ！2023年だった笑 わたし化石かよ」と自身が2023年10月29日にコンビニエンスストアへ行った際の投稿を引用し、「そんな初級の自分が何を勘違いしたのかいきがって先頭きって入った今日のコンビニはUFOキャッチャーとか並んでてまじで入り口から詰んだwww 誰か助けて下さい 私を追い越して下さい 本当にごめんなさいと思ったw」と困惑をつづっている。
◆浜崎あゆみの投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「コンビニの進化についていけてないの可愛すぎる」「背中に哀愁が漂ってる」「案内させて下さい」「コンビニで遭遇したら驚いちゃう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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