子どもが家にいる春休みのお昼ごはんは、手間をかけずにパパッとおいしいひと皿を用意できたらうれしいですよね。火を使わない料理なら、片づけもラクラク。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、レンジでつくれる「ぱらぱらチャーハン」レシピを教えてもらいました。

10分で完成！忙しいママを救う「簡単チャーハン」

今回は、レンジで手軽につくれるチャーハンを紹介します。火を使わずに調理できるので、忙しい日や疲れている日でもパパッと用意できるのがうれしい一品です。

【写真】材料はこちら！

ご飯に卵とゴマ油をまとわせてから加熱することで、レンジでもパラッとした本格的な食感に仕上がります。調理器具が少なく、洗い物が最小限ですむのもポイント。ぜひつくってみてください！

●レンジでつくる！チャーハン

【材料（2人分）】

温かいご飯 200g

卵 1個

チャーシュー 50g

長ネギ 10cm

しょうゆ 小さじ1

顆粒鶏ガラスープの素 小さじ1／2

ゴマ油 小さじ1

塩・コショウ 適量



【つくり方】

（1） チャーシューは粗みじん切りにする。長ネギはみじん切りにする。

（2） 耐熱ボウルに卵を割り入れて溶きほぐし、ゴマ油を加えて混ぜる。

（3） 温かいご飯を加え、卵をまとわせるようにほぐしながら混ぜる。

（4） チャーシュー、長ネギ、顆粒鶏ガラスープの素を加えてさらに混ぜる。

（5） ラップをふんわりとかけ、電子レンジ（600W）で2分30秒加熱する。

（6） 一度取り出し、しょうゆを入れて全体をよく混ぜ、ラップをせずに再び1分加熱する。

（7） 味をみて塩・コショウでととのえ、皿に盛る。

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください