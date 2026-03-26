IU＆ビョン・ウソク、「タイタニック」さながらの船上シーン 急接近で惹かれ合い…韓国ドラマ『21世紀の大君夫人』予告＆ビジュアル解禁
韓国の俳優IU（『おつかれさま』）と、ビョン・ウソク（『ソンジェ背負って走れ』）がW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』が4月10日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。今回、予告第3弾とキャラクタービジュアルが解禁された。
【動画】IU＆ビョン・ウソク、「タイタニック」さながらの船上シーン
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イ・アン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。主演の財閥令嬢と王子を演じるのは、アジアを代表するトップスター IU と、いま最も勢いに乗る俳優 ビョン・ウソク。豪華W主演により、まさに“歴代最強級”のカップルが誕生した。
今回、「タイタニック」さながらのロマンティックな船上シーンや宮廷でのダンスシーンなど、韓国ドラマ史に刻まれるような新たな名シーンが詰まったティザー予告の第3弾が解禁された。
学歴、根性、仕事ぶり、すべてが完璧だと自信に満ちたヒジュの魅力に呆れながらも次第に惹かれていくイアン大君。しかし、そんな2人の契約結婚の裏側では「どうか拒否権の行使を」「ソン・ヒジュを王室から遠ざけよ」と王妃と総理によるヒジュの排除計画が動き出していた。契約結婚だったはずが、幾多の障壁に阻まれるうちに惹かれ合い、想いが一層強く燃え上がっていく2人の恋の行方は果たして。
あわせて、新たにキャラクターポスター4種が公開。IU、ビョン・ウソク、ノ・サンヒョンは洋風の現代的なドレススタイル、コン・スンヨンは気品あふれる韓服姿で重厚感あふれるビジュアルに仕上がっている。劇中では、登場人物たちがまとう豪華絢爛（けんらん）な衣裳の数々にも注目。IU演じるヒジュの洗練されたオフィスコーデやフォーマルスタイル、華やかなドレスに加え、イアン大君の王子さながらの正装など、シーンごとに表情を変えるスタイリングが作品の魅力を一層引き立てている。
演出は、『キム秘書はいったい、なぜ？』や『還魂』を手がけたヒットメーカーのパク・ジュンファが担当。原作は数千の応募作の中からグランプリを受賞した新人作家による完全オリジナルストーリー。
格式高い王室伝統と現代の価値観が交差する世界を丁寧に描いている。製作は『ナインパズル』『無人島のディーバ』『京城クリーチャー』『社内お見合い』など話題の人気作を手掛けるカカオ・エンターテイメント。重厚な王宮美術、華やかなロイヤル衣装、洗練された財閥ファッションなど、ストーリーはもちろん、細部までこだわり抜かれた絢爛豪華なビジュアルも見どころとなる。
■あらすじ
もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら…。韓国最大の財閥の令嬢であるソン・ヒジュは抜群の美貌と知性を兼ね備える完璧な女性。しかしその水面下では“婚外子”であるというコンプレックスを抱えながら生きていた。野心に燃える彼女が手に入れたいもの。それは本物の“血筋”を得ること。一方で、イ・アン大君は生まれ持った威厳と魅力で民衆から“最も愛される王族”として支持されるも、王家の次男がゆえに真に所有できるものは何もなく、情熱的な野望を持ちながらも沈黙の中で生きることを強いられ、孤独な人生を送っていた。ある日そんな2人が出会い、お互いの利己的な目的のために“契約結婚”を交わすことに。似ている境遇でありながらも、異なる選択をしてきた2人だったが、その契約によって互いの人生に転換期をもたらし、いつしか契約を超えて本当の想いに気づいていく…。
■スタッフ
監督：パク・ジュンファ 『キム秘書はいったい、なぜ？』『還魂』『愛は一本橋で』
脚本：ユ・アイン
■キャスト
IU
ビョン・ウソク
ノ・サンヒョン
コン・スンヨン
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イ・アン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。主演の財閥令嬢と王子を演じるのは、アジアを代表するトップスター IU と、いま最も勢いに乗る俳優 ビョン・ウソク。豪華W主演により、まさに“歴代最強級”のカップルが誕生した。
今回、「タイタニック」さながらのロマンティックな船上シーンや宮廷でのダンスシーンなど、韓国ドラマ史に刻まれるような新たな名シーンが詰まったティザー予告の第3弾が解禁された。
学歴、根性、仕事ぶり、すべてが完璧だと自信に満ちたヒジュの魅力に呆れながらも次第に惹かれていくイアン大君。しかし、そんな2人の契約結婚の裏側では「どうか拒否権の行使を」「ソン・ヒジュを王室から遠ざけよ」と王妃と総理によるヒジュの排除計画が動き出していた。契約結婚だったはずが、幾多の障壁に阻まれるうちに惹かれ合い、想いが一層強く燃え上がっていく2人の恋の行方は果たして。
あわせて、新たにキャラクターポスター4種が公開。IU、ビョン・ウソク、ノ・サンヒョンは洋風の現代的なドレススタイル、コン・スンヨンは気品あふれる韓服姿で重厚感あふれるビジュアルに仕上がっている。劇中では、登場人物たちがまとう豪華絢爛（けんらん）な衣裳の数々にも注目。IU演じるヒジュの洗練されたオフィスコーデやフォーマルスタイル、華やかなドレスに加え、イアン大君の王子さながらの正装など、シーンごとに表情を変えるスタイリングが作品の魅力を一層引き立てている。
演出は、『キム秘書はいったい、なぜ？』や『還魂』を手がけたヒットメーカーのパク・ジュンファが担当。原作は数千の応募作の中からグランプリを受賞した新人作家による完全オリジナルストーリー。
格式高い王室伝統と現代の価値観が交差する世界を丁寧に描いている。製作は『ナインパズル』『無人島のディーバ』『京城クリーチャー』『社内お見合い』など話題の人気作を手掛けるカカオ・エンターテイメント。重厚な王宮美術、華やかなロイヤル衣装、洗練された財閥ファッションなど、ストーリーはもちろん、細部までこだわり抜かれた絢爛豪華なビジュアルも見どころとなる。
■あらすじ
もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら…。韓国最大の財閥の令嬢であるソン・ヒジュは抜群の美貌と知性を兼ね備える完璧な女性。しかしその水面下では“婚外子”であるというコンプレックスを抱えながら生きていた。野心に燃える彼女が手に入れたいもの。それは本物の“血筋”を得ること。一方で、イ・アン大君は生まれ持った威厳と魅力で民衆から“最も愛される王族”として支持されるも、王家の次男がゆえに真に所有できるものは何もなく、情熱的な野望を持ちながらも沈黙の中で生きることを強いられ、孤独な人生を送っていた。ある日そんな2人が出会い、お互いの利己的な目的のために“契約結婚”を交わすことに。似ている境遇でありながらも、異なる選択をしてきた2人だったが、その契約によって互いの人生に転換期をもたらし、いつしか契約を超えて本当の想いに気づいていく…。
■スタッフ
監督：パク・ジュンファ 『キム秘書はいったい、なぜ？』『還魂』『愛は一本橋で』
脚本：ユ・アイン
■キャスト
IU
ビョン・ウソク
ノ・サンヒョン
コン・スンヨン