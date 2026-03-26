「新ヤリスクロス」発売も特別仕様車は完売!?

トヨタの都会派SUV「ヤリスクロス」の一部改良モデルが、2026年3月2日に発売されました。

ヤリスクロスは、コンパクトハッチ「ヤリス」をベースとした小型SUV。2020年8月の登場以来、ヤリスシリーズの中核をなすモデルへと成長しています。登場から6年目を迎える今回の一部改良では、内外装や装備面の見直しが行われました。

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エクステリアでは、全車でドアミラーとシャークフィンアンテナをブラック化し、外観を引き締めています。ボディカラーには新色の「アーバンロック」が設定された一方、「グレイッシュブルー」がラインナップから外れました。

そのほか、「ブラックマイカ×センシュアルレッドマイカ」や「ブラックマイカ×マッシブグレー」といった一部の2トーンカラーも廃止されています。

インテリアでは、「GRスポーツ」「Z”Adventure”」「Z」「G」グレードに、コネクティッドナビ対応の「10.5インチディスプレイオーディオ Plus（車載ナビ機能付）」を標準装備。従来の8インチから大画面化され、視認性と操作性が大きく向上しました。

なお、「X」とKINTO専用グレードの「U」は、引き続き8インチのディスプレイオーディオ（車載ナビ機能なし）となります。

また、実用面では4WD車の全グレード（Z、Z”Adventure”、G、X、U）で寒冷地仕様を標準化。GRスポーツにはシートヒーターやステアリングヒーター、「ナノイーX」が標準装備となったほか、ハイブリッド車のZ、Gおよび特別仕様車「Z“URBANO”（ウルバーノ）」にはフロントシートアームレストが採用されました。

一方で、2026年3月24日現在、トヨタの公式ホームページから特別仕様車のウルバーノやGRスポーツの紹介が消えるという事態になっています。

関東地方のトヨタ販売店スタッフは、現在の状況について次のように話します。

「現在、ウルバーノやGRスポーツは生産枠がすべて埋まってしまい、受注停止の状態です。GRスポーツについては、このまま生産を終了した可能性もあります」

さらに、登場したばかりのウルバーノがこれほど早く受注停止となった背景には、現場での高い人気があったようです。

「現場でのウルバーノへの反響は非常に高く、改良後のオーダーが集中しました。このモデルは2トーンカラーのみの設定でしたが、2トーンはモノトーンに比べて生産枠に限りがあったことも、早期の完売につながった一因のようです」

実際、トヨタ公式ホームページの「グレード別装備一覧表」を確認すると、上位グレードの項目に「ボディカラーのTWO TONEは、2026年2月25日をもって生産を終了いたしました」との一文が記されています。

2トーン限定モデルであるウルバーノも、これに合わせる形で実質的な販売終了に至ったものと考えられます。

ウルバーノを検討していたユーザーにとっては厳しい状況ですが、同スタッフは「稀にキャンセル待ちを受け付けている店舗や、見込み発注分として在庫を抱えているケースもあるため、諦めずに近隣の販売店へ確認する価値はあります」と付け加えます。

とはいえ、実質的には完売状態であると見て間違いなさそうです。