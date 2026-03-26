ごはんもください！スパイシーでガツンとうまい「豚バラとれんこんのW胡椒炒め」

最近、「肉×ポン酢×ブラックペッパー」の組み合わせのおいしさに気づいたというぐっちさん（@gucci.tckb）。おさけじかんにぴったりな、ヤミツキおつまみを提案してくださいました♪柚子胡椒とのW胡椒が味の決め手で、ごはんとの相性だってバッチリ！スナップエンドウも加えて彩りもよく、春をしっかり味わえます。

春野菜で作るピリ辛おつまみ

こんにちは。ぐっち（@gucci.tckb）です。





春らしい気候になってきましたね！春といったらお花見やピクニック等、なんとなく心がワクワクしてくる予定が増えてくると思いますが、いつも思うのは「春の天候ヤバすぎん？」です（笑）。なんとなく僕の経験上なんですが、お花見ってウキウキしながら行きますが、結局寒すぎたり暑すぎたり、最高の気候でできたことなんて1回もないような気がするんですよね……。テンション上がってBBQなんてしたときには体温調整が難しいのはもちろんのこと、意味わからんぐらいの強風で食材や食器が飛びまくったり、タープがひっくり返ったりすること多くないですか？（笑）春は嫌いじゃないですが、外で飲食するには向いてない季節な気がしています（笑）。さて、いつもどおり前置きが長くなりましたが、今回の『ぐっちのおさけじかん』では、に合わせてをご紹介させていただきます。僕ね、最近気づいたんですよ。「肉×ポン酢×ブラックペッパー」の組み合わせがうますぎるということを！そこに、にんにくやしょうが等の香りや風味のある食材が入るともう最強！！！！ということで今回はブラックペッパーと柚子胡椒のW胡椒で攻めてみました！

「豚バラとれんこんのW胡椒炒め」

材料（2人分）

・豚バラ肉（薄切り）……100g

・れんこん……150g

・スナップエンドウ……50g

・小麦粉……適量

・塩、ブラックペッパー……各少々

・サラダ油……大さじ1/2



【A】

・ポン酢……大さじ2

・柚子胡椒……小さじ1/2

作り方

1. れんこんは5mm程度の半月切りにし小麦粉をまぶす。スナップエンドウは筋を取り半分に、豚肉は食べやすい大きさに切る。

2. フライパンにサラダ油を熱し、豚肉とれんこんを入れ焼き目をつけながら炒める。

3. 2にスナップエンドウと塩、ブラックペッパーを加える。

4. スナップエンドウに油がまわったらAを加え、ほとんど水分がなくなるまで炒めからめる。

お酒もごはんもすすむ味がヤミツキに

これ、本当にヤミツキになるタイプの味なんですよ。

なんとなくですが、下町の鉄板焼きメニューみたいな感じなんですよね。



「肉×ポン酢×ブラックペッパー」の法則さえ押さえていただければ、材料は何でもOK！

お酒にはもちろん、ごはんにも合うのでお弁当なんかにも最適です。食べ盛りの男子高校生にもウケる味だと思いますよ。



サクッと作れて簡単でめちゃくちゃおいしいのでぜひ試してみてくださいね！



それでは、また。