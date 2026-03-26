2026年3月24日、静岡県浜松市にあるブラジル人学校を視察された秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さま。外国人学校「ムンド・デ・アレグリア」を訪問され、日本語の授業を視察された後、ぺルーの民族舞踊や和太鼓の演奏をご覧になった。

【写真】春を感じさせる佳子さまの花柄ワンピース全身姿を見る。生徒たちと交流される姿なども。

花柄のネイビーのワンピースに、桜色のノーカラージャケットを合わせていた佳子さま。SNSでは「桜色がとてもお似合い」、「花柄ワンピース素敵」、「オシャレわかってる」など、お召し物に賞賛の声が上がった。

このワンピースは、2024年4月に全国高等学校女子硬式野球選抜大会の決勝戦を観戦されたときに選ばれたものとみられ、当時、イギリス王室のキャサリン皇太子妃が愛用しているロンドンのブランド「ホッブスロンドン」のものではないかと話題になった。

知的な印象のネイビーと可愛らしい淡いピンクの相性はよく、コントラストを出しながら、甘すぎない"大人可愛い"組み合わせになる。

また、ネイビーのワンピースにはピンク系を含む花柄があしらわれており、ピンクのジャケットとの間にコントラストによるメリハリを生みつつ、全体として調和のとれた装いとなっている。そしてノーカラーのジャケットは襟が付きのテーラードジャケットに比べ、きちんと感を保ちながらも、柔らかな印象を与える。

春らしい花柄に桜色を合わせた装いは、季節感をさりげなく取り入れながら、子供たちとの交流の場にふさわしい品のよさと親しみやすさを両立させたコーディネートといえそうだ。