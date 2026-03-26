「いつもセンパイに敬意を払う」大谷翔平がトラウトの打席で見せた“リスペクト”に反響「兄弟愛だ」

大谷と古巣の元チームメイトたちの関係は今も良好なようだ(C)Getty Images

表情の“変化”がファンの心を揺さぶっている。

現地時間3月24日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地で行われた古巣エンゼルスとのオープン戦に「1番・投手兼DH」として先発出場。投げては11奪三振を記録するなど、5回途中4安打3失点に抑え込み、打っても2打数1安打で連続試合安打を「3」に伸ばした。

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圧巻の二刀流パフォーマンス以外にも注目を集めているのは、元同僚マイク・トラウトの打席で見せた表情だ。古巣の盟友と目を合わせると、マウンド上から日本人スターは白い歯を見せたかと思えば、すぐに真顔へと切り替え。このユーモラスなやり取りには、ネット上でも反響の声が止まない。

その中でMLB公式インスタグラムは、「マイク・トラウトが打席に立つ時、ショウヘイ・オオタニが浮かべた表情」と泣き笑いの顔文字を添え、実際の映像を公開。「オオタニとトラウトの間にあるリスペクト」と綴り、固い絆で結ばれたスター選手2人の姿に注目している。