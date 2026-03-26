「いつもセンパイに敬意を払う」大谷翔平がトラウトの打席で見せた“リスペクト”に反響「兄弟愛だ」
大谷と古巣の元チームメイトたちの関係は今も良好なようだ(C)Getty Images
表情の“変化”がファンの心を揺さぶっている。
現地時間3月24日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地で行われた古巣エンゼルスとのオープン戦に「1番・投手兼DH」として先発出場。投げては11奪三振を記録するなど、5回途中4安打3失点に抑え込み、打っても2打数1安打で連続試合安打を「3」に伸ばした。
【動画】MLB公式がフォーカスしたトラウトとの絆 大谷翔平が「センパイに敬意を払う」実際の映像
圧巻の二刀流パフォーマンス以外にも注目を集めているのは、元同僚マイク・トラウトの打席で見せた表情だ。古巣の盟友と目を合わせると、マウンド上から日本人スターは白い歯を見せたかと思えば、すぐに真顔へと切り替え。このユーモラスなやり取りには、ネット上でも反響の声が止まない。
その中でMLB公式インスタグラムは、「マイク・トラウトが打席に立つ時、ショウヘイ・オオタニが浮かべた表情」と泣き笑いの顔文字を添え、実際の映像を公開。「オオタニとトラウトの間にあるリスペクト」と綴り、固い絆で結ばれたスター選手2人の姿に注目している。
また、この投稿を見たファンからは、「ただのリスペクトではなく、兄弟愛だ」「本当にクール」「ショウヘイはいつもセンパイに敬意を払う！」「競い合う彼らの姿を見るのはいつも楽しい」「最高の友達であり、最高のライバル」「一生の友人だ」などと、さまざまな書き込みが寄せられていた。
この日、トラウトを2打席連続の空振り三振に斬るなど、開幕前最後のオープン戦で強烈な存在感を示した大谷。メジャー9年目の活躍が楽しみだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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