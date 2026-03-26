▼エコロヴァルツ（牧浦師）今朝は（併せ馬の）後ろで我慢させて、直線サッと伸ばす感じ。前走後は在厩で調整。使ったことで一段、上がった感じです。

▼エコロディノス（大久保師）1週前としては悪くない動き。大事に使ってきたことで、馬がどんどん良くなっている。

▼サンストックトン（堀内師）本線はダービー卿CTだけど賞金加算できていないので大阪杯にも登録。大阪杯になってもマイルから2000メートルまでが守備範囲なので大丈夫です。

▼セイウンハーデス（幸）1週前なので、しっかりやりました。折り合って乗りやすかった。併せ馬で遅れる形になったけど問題ありません。いい状態だと思います。

▼タガノデュード（宮師）馬場の真ん中を通る指示通り、いい動きだったと思います。状態は変わりなく、舞台も問題ありません。

▼デビットバローズ（岩田望）動きは良かったと思います。今朝はどんな感じか、感覚でやりました。先週も速い時計が出ているし、これでいいと思います。阪神も千八なら自信があるんですが、二千がどうかでしょう。それでもコーナー4つでも勝ってるし、どんな競馬もできるので。

▼ファウストラーゼン（北村助手）ジョッキー（岩田康）に感触を確かめてもらいました。跳びが良くて、いい走りをしています。

▼ボルドグフーシュ（宮本師）松山君に乗ってもらって「良かったです」とのこと。早めに抜け出す形でも、ソラを使うことなく最後までしっかり走っていた。この馬なりにいい状態。

▼マテンロウレオ（昆師）オープン馬だから、これぐらい動く。気難しい馬だが（調教は）古川吉君に乗ってもらい、時間をかけて癖（へき）は全部、治った。過去一番の状態で出せると思う。

▼レーベンスティール（久保助手）促すというより、持ったままで。いい雰囲気で、美浦にいる時より調教では落ち着いています。