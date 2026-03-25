美容プロテインが4月8日に発売、1杯で美容成分をまとめて摂れる！ DOCTOR MADE

記事ポイント 医師の知見から生まれたオールインワン美容プロテインコラーゲン・エラスチン・プラセンタなど美容成分を1杯に凝縮人工甘味料・香料・保存料不使用、京都・宇治抹茶の上品な風味 医師の知見から生まれたオールインワン美容プロテインコラーゲン・エラスチン・プラセンタなど美容成分を1杯に凝縮人工甘味料・香料・保存料不使用、京都・宇治抹茶の上品な風味

医師の知見から生まれたウェルネスブランド DOCTOR MADE®から、美容と健康を内側から整えるプロテインが登場します。

オールインワン美容プロテイン「DOCTOR MADE® Beauty Protein」が、4月8日より発売されます。

なお、有栖川整形外科では現在先行発売中です。

DOCTOR MADE「DOCTOR MADE® Beauty Protein」

商品名：DOCTOR MADE® Beauty Protein内容量：540g美容と健康に必要な栄養を一杯にまとめたオールインワン美容プロテイン販売方法：公式オンラインストア（4月8日発売）／有栖川整形外科にて先行販売中ブランド：DOCTOR MADE®

DOCTOR MADE®のプロテイン開発は、2018年に診療の現場からスタートしています。

診察室では、疲れやすさや食生活の偏り、美容やエイジングへの不安といった日常的な身体の悩みが多く寄せられています。

健康や美容のためにサプリメントを取り入れても、種類が増えるほど続けることが難しくなるという課題に着目し、「健康と美容に必要な栄養を、もっとシンプルに補えないか」という発想から生まれた製品です。

1杯に凝縮した栄養設計

本製品は、タンパク質の補給だけにとどまらないオールインワン設計となっています。

コラーゲン、エラスチン、プラセンタなどの美容成分に加え、ビタミン、ミネラル、乳酸菌、食物繊維を配合しています。

身体をひとつの調和として捉え、内側からコンディションを整える栄養設計が特徴です。

2018年の開発開始以来、改良を重ねながら展開されており、広告に頼ることなく口コミで広がりを見せています。

その品質や栄養設計は多くのメディアでも紹介され、著名人やモデルからも支持を集めています。

無添加と風味へのこだわり

毎日口にするものだからこそ、人工甘味料・香料・保存料などの食品添加物を使用しない設計にこだわっています。

原料には京都・宇治抹茶を使用しており、自然な風味と上品な味わいで日々の習慣として続けやすいプロテインに仕上がっています。

DOCTOR MADE®は、医学的根拠に基づいた栄養設計と品質へのこだわりを通じて、健康と美しさをカラダの内側から整えるウェルネスブランドです。

タンパク質から美容成分、ビタミン、ミネラル、乳酸菌まで1杯でカバーできるため、複数のサプリメントを管理する手間がなくなります。

無添加設計と京都・宇治抹茶の上品な風味により、毎日無理なく続けられる美容習慣を実現しています。

DOCTOR MADE® Beauty Proteinの紹介でした。

よくある質問

Q. DOCTOR MADE® Beauty Proteinはいつから購入できますか？

A. 公式オンラインストアでは4月8日より発売されます。

有栖川整形外科では現在先行発売中です。

Q. どのような成分が配合されていますか？

A. タンパク質に加え、コラーゲン、エラスチン、プラセンタなどの美容成分、ビタミン、ミネラル、乳酸菌、食物繊維が配合されています。

人工甘味料・香料・保存料は使用されていません。

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