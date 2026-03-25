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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月25日は、i2規格に対応し最大15Wのワイヤレス充電が可能な、UGREEN（ユーグリーン）の「Qi2 MagSafeワイヤレス車載充電器」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN MagFlow Qi2 MagSafeワイヤレス車充電器 マグセーフ 15W LEDフェードライト付き 360度回転 車載携帯電話ホルダー カーワイヤレス充電器 iphone17/16/15/14/13/13/12シリーズに対応 2,524円 （37％オフ） Amazonで見る PR PR

Qi2対応で15W充電。ケーブルいらずでスピーディにできる、 「Qi2 MagSafeワイヤレス車載充電器」が37％オフ！

車内でのスマホ充電、もっと快適にしませんか？ UGREEN（ユーグリーン）の「Qi2 MagSafeワイヤレス車載充電器」は、Qi2対応で最大15Wのワイヤレス充電と強力な磁力固定を実現。走行中でも安心して使える一台が37％オフのタイムセール特価で販売中です。

本製品は、Qi2規格に対応し最大15Wのワイヤレス充電が可能。従来よりも高速で安定した充電ができるため、移動中でもしっかりバッテリーを回復できます。

スマートフォンの背面を充電器に重ね合わせるだけで、磁力によって固定され、自動的に充電がスタートするのも嬉しいポイント。ケーブルの抜き差しが不要なので、日常のドライブから長距離移動まで、ストレスのない充電環境を実現します。

強力磁力＆360°回転で使い勝手も抜群

使いやすさにもこだわりが詰まっています。強力なマグネットによる“ガチ固定レベル”の安定感で、走行中の振動があってもしっかりスマートフォンを保持。さらに、360°回転に対応しているため、ナビ使用時や動画再生などシーンに応じて最適な角度に調整できます。

加えて、LEDライトを搭載しており、夜間でも視認性が高く、車内の雰囲気づくりにもひと役。機能性とデザイン性を両立したアイテムです。

「Qi2 MagSafeワイヤレス車載充電器」は、車内での充電体験をアップデートしてくれる1台。Qi2対応の15W高速充電と強力磁力による安定感、360°回転機能で、快適かつスマートに使えます。ドライブ環境を整えたい人におすすめです。

UGREEN MagFlow Qi2 MagSafeワイヤレス車充電器 マグセーフ 15W LEDフェードライト付き 360度回転 車載携帯電話ホルダー カーワイヤレス充電器 iphone17/16/15/14/13/13/12シリーズに対応 2,524円 （37％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年3月25日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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