ゴンチャ新シリーズ「TEACRAFT」始動…第1弾「ストロベリー＆ローズ ダージリン」で“春摘みいちご”のさわやかな風味を堪能
世界約30カ国で2000店以上を展開。日本にも2015年に上陸し、全国で225店舗(2026年3月現在)を出店している台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」。そんな「ゴンチャ」より、“こころ、ときめく、香りのお茶。”がコンセプトの新シリーズ「TEACRAFT(ティークラフト)」がローンチされることになり、その発表会が都内にて行われた。
【写真を見る】ストレートティーとフォームミルクを混ぜて楽しむ「ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルフォティー」
■ゴンチャの新シリーズ「TEACRAFT」とは？
コロナ禍で一時的に売上が低迷したものの、そこからV字回復を果たし、既存店の前年同月比は47カ月連続で過去最高売上を更新。さらに2025年の来店客数は4200万人を突破、店舗数・来店客数ともに過去最高を更新し、国内最大のティーカフェチェーンとして成長を続けている「ゴンチャ」。新商品発表会にはゴンチャ ジャパン代表取締役社長の角田淳さんが登壇し、まずは同社の11年の歩みや今後の展望などが語られた。
そうしたなか、このたびローンチが発表された「TEACRAFT」は、これまで若年層を中心に支持を得てきた「ゴンチャ」が、ティーカフェのリードカンパニーとして“お茶を主役に据える”という姿勢のもと立ち上げた新シリーズ。茶葉ごとに最適な湯温と時間で抽出するこだわりのお茶で、“ゴンチャからのフルーツとお花のブーケ”をテーマとした、香り豊かなブレンドティーを展開。世代を問わず、より深く、心地よくお茶と向き合う時間を提供していくという。
■第1弾は「ストロベリー＆ローズ ダージリン」
そんな「TEACRAFT」の第1弾として、2026年3月25日(水)より期間限定で発売されるのが、特製のダージリンブレンドにいちごとローズの香りを重ねた「ストロベリー＆ローズ ダージリン」だ。こちらはダージリンをベースにセイロンティーをブレンドした、軽やかな飲みやすさが特徴の新メニュー。春摘みのいちごを思わせるさわやかな風味が口いっぱいに広がり、そこにローズの上品で優しい余韻が追いかけてくる、独特の味わいが堪能できる1杯となっている。
ラインナップは、ダージリンをベースにいちごとローズの花びらを加えたストレートティー、まろやかで華やかな香りのミルクティー、ストレートティーに甘じょっぱいフォームミルクをトッピングしたミルフォティー、すっきりと香ばしい味わいのアーモンドミルクティーの4種類があり、今回の発表会ではミルフォティーを試飲させてもらった。
「ゴンチャ」としても、「TEACRAFT」の初めの1杯として推奨しているのはミルフォティーだそうで、おすすめの飲み方は以下の通り。
【ステップ1】フタを外し、そのままカップに口をつけて、フォームミルクの甘じょっぱい味わいを楽しむ。
【ステップ2】ストローをさし、お茶とフォームミルクが混ざり合うところを狙い、そのハーモニーを堪能する。カップに直接口をつけて飲むのもアリ！
【ステップ3】最後に全体を混ぜながら飲み進め、味わいの変化を楽しむ。
■体験型ポップアップ「TEACRAFT 原宿店」も展開
「TEACRAFT」の世界観を体感できる特別な空間として、「ゴンチャ 原宿神宮前店」が3月19日〜22日の期間限定で体験型ポップアップ「TEACRAFT 原宿店」に変身。ストロベリーとローズのモチーフを施した店内では、フォームミルクを贅沢に味わう「ミルフォーだい」や、お茶のこだわりを紹介する展示＆フォトスポットなど、楽しみながらお茶の魅力を感じられるコンテンツが展開され、好評を博した。
これらの体験型企画はすでに終了しているが、2026年4月5日(日)までの期間は装飾をそのままに「TEACRAFT」の世界観を感じられる空間として営業しているので、気になる人はこちらの店舗まで足を運んで「ストロベリー＆ローズ ダージリン」を味わいつつ、店内の雰囲気も堪能してみてはいかがだろう。
ちなみに「ストロベリー＆ローズ ダージリン」の発売に合わせて、“新しいお茶の楽しみ方”を提案する「TEACRAFT」をより大勢の人に体験してもらうべく、割引価格で同商品を提供する発売記念キャンペーン(※)も期間限定で実施することが発表されている。
実施期間は3月25日(水)〜4月5日(日)、注文方法は“モバイルオーダー”限定だが、お得に新商品を味わえるので、この期間に対象ドリンクを飲み比べて、お気に入りの1杯を見つけ出す…というのもおもしろそうだ。
※モバイルオーダーを利用する際は、My Gong chaの登録が必要。有人レジ、セルフレジ、デリバリーでの注文はキャンペーン対象外。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真を見る】ストレートティーとフォームミルクを混ぜて楽しむ「ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルフォティー」
コロナ禍で一時的に売上が低迷したものの、そこからV字回復を果たし、既存店の前年同月比は47カ月連続で過去最高売上を更新。さらに2025年の来店客数は4200万人を突破、店舗数・来店客数ともに過去最高を更新し、国内最大のティーカフェチェーンとして成長を続けている「ゴンチャ」。新商品発表会にはゴンチャ ジャパン代表取締役社長の角田淳さんが登壇し、まずは同社の11年の歩みや今後の展望などが語られた。
そうしたなか、このたびローンチが発表された「TEACRAFT」は、これまで若年層を中心に支持を得てきた「ゴンチャ」が、ティーカフェのリードカンパニーとして“お茶を主役に据える”という姿勢のもと立ち上げた新シリーズ。茶葉ごとに最適な湯温と時間で抽出するこだわりのお茶で、“ゴンチャからのフルーツとお花のブーケ”をテーマとした、香り豊かなブレンドティーを展開。世代を問わず、より深く、心地よくお茶と向き合う時間を提供していくという。
■第1弾は「ストロベリー＆ローズ ダージリン」
そんな「TEACRAFT」の第1弾として、2026年3月25日(水)より期間限定で発売されるのが、特製のダージリンブレンドにいちごとローズの香りを重ねた「ストロベリー＆ローズ ダージリン」だ。こちらはダージリンをベースにセイロンティーをブレンドした、軽やかな飲みやすさが特徴の新メニュー。春摘みのいちごを思わせるさわやかな風味が口いっぱいに広がり、そこにローズの上品で優しい余韻が追いかけてくる、独特の味わいが堪能できる1杯となっている。
ラインナップは、ダージリンをベースにいちごとローズの花びらを加えたストレートティー、まろやかで華やかな香りのミルクティー、ストレートティーに甘じょっぱいフォームミルクをトッピングしたミルフォティー、すっきりと香ばしい味わいのアーモンドミルクティーの4種類があり、今回の発表会ではミルフォティーを試飲させてもらった。
「ゴンチャ」としても、「TEACRAFT」の初めの1杯として推奨しているのはミルフォティーだそうで、おすすめの飲み方は以下の通り。
【ステップ1】フタを外し、そのままカップに口をつけて、フォームミルクの甘じょっぱい味わいを楽しむ。
【ステップ2】ストローをさし、お茶とフォームミルクが混ざり合うところを狙い、そのハーモニーを堪能する。カップに直接口をつけて飲むのもアリ！
【ステップ3】最後に全体を混ぜながら飲み進め、味わいの変化を楽しむ。
■体験型ポップアップ「TEACRAFT 原宿店」も展開
「TEACRAFT」の世界観を体感できる特別な空間として、「ゴンチャ 原宿神宮前店」が3月19日〜22日の期間限定で体験型ポップアップ「TEACRAFT 原宿店」に変身。ストロベリーとローズのモチーフを施した店内では、フォームミルクを贅沢に味わう「ミルフォーだい」や、お茶のこだわりを紹介する展示＆フォトスポットなど、楽しみながらお茶の魅力を感じられるコンテンツが展開され、好評を博した。
これらの体験型企画はすでに終了しているが、2026年4月5日(日)までの期間は装飾をそのままに「TEACRAFT」の世界観を感じられる空間として営業しているので、気になる人はこちらの店舗まで足を運んで「ストロベリー＆ローズ ダージリン」を味わいつつ、店内の雰囲気も堪能してみてはいかがだろう。
ちなみに「ストロベリー＆ローズ ダージリン」の発売に合わせて、“新しいお茶の楽しみ方”を提案する「TEACRAFT」をより大勢の人に体験してもらうべく、割引価格で同商品を提供する発売記念キャンペーン(※)も期間限定で実施することが発表されている。
実施期間は3月25日(水)〜4月5日(日)、注文方法は“モバイルオーダー”限定だが、お得に新商品を味わえるので、この期間に対象ドリンクを飲み比べて、お気に入りの1杯を見つけ出す…というのもおもしろそうだ。
※モバイルオーダーを利用する際は、My Gong chaの登録が必要。有人レジ、セルフレジ、デリバリーでの注文はキャンペーン対象外。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。