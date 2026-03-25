早川夏未がプレーオフ制し今季初V 星野瑠菜は猛追も及ばず【ネクヒロ第2戦】
＜丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup 最終日（2日間競技）◇25日◇明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場（岐阜）◇6,147ヤード・パー72＞JLPGAへの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」の2026年第2戦「丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup」の最終ラウンド。トータル6アンダーで並んだ星野瑠菜と早川夏未がプレーオフを行い1ホール目でバーディを奪った早川が優勝を飾った。
【LIVE配信】雨の激闘は最終盤にドラマ ネクヒロ第2戦
単独トップから出たものの15番からの３連続ボギーなどで失速した安藤百香、開幕からの連勝を狙った久世夏乃香がトータル５アンダーで3位タイ。和久井麻由がトータル4アンダー5位。トータル3アンダー6位に井上渚、トータル2アンダー7位に岡田梨沙が入った。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第2戦 最終結果リーダーボード
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