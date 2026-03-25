“手芸にハマる”北川景子、娘へ手作りの“新作”ぬいぐるみを披露「ホンマにええママ」「完成度が高過ぎ」「本出せるレベル」
2児の母で俳優の北川景子（39）が25日、自身のXを更新。4作目となる手作りのぬいぐるみを公開した。
【写真一覧】「完成度が高過ぎ」「本出せるレベル」娘へ手作りした“新作”ぬいぐるみを披露した北川景子
長女（5）の入園グッズ作りを機に2024年秋、久しぶりにミシンに触れ、再びハンドメイドに“沼った”北川。自身のXでは、ポーチやトートバッグ、ポシェット、ワンピースなど、手作りした作品をたびたび紹介して話題を呼び、昨年8月からは隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』で連載を担当している。
最近では、ぬいぐるみ作りに挑戦し、8日の投稿で「シマエナガが大好きな子どもたちに作りました！」、11日の投稿で「子どもたちに好評につき、ひよこも作りました」、16日の投稿で「第三弾は、娘と約束していたペンギンの赤ちゃんです」と、かわいらしい動物たちのぬいぐるみを披露していたが、この日も「恒例の」と、“新作”をお披露目した。
「今回はペンギンです」と大きめサイズのペンギンのぬいぐるみを紹介し、「並べるとよりかわいい！」とこれまでに作った3つのぬいぐるみと並べたショットも公開した。
コメント欄には、「かわいすぎます」「景子さんの愛情が感じられます」「忙しいのに、ホンマにええママ」「どんどんファミリーが増えていってる めっちゃ可愛い」「完成度が高過ぎます」「本出せるレベルです」などの反響が寄せられている。
DAIGOと北川は2016年1月に結婚。20年9月に長女、24年1月に長男の誕生を報告した。
【写真一覧】「完成度が高過ぎ」「本出せるレベル」娘へ手作りした“新作”ぬいぐるみを披露した北川景子
長女（5）の入園グッズ作りを機に2024年秋、久しぶりにミシンに触れ、再びハンドメイドに“沼った”北川。自身のXでは、ポーチやトートバッグ、ポシェット、ワンピースなど、手作りした作品をたびたび紹介して話題を呼び、昨年8月からは隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』で連載を担当している。
「今回はペンギンです」と大きめサイズのペンギンのぬいぐるみを紹介し、「並べるとよりかわいい！」とこれまでに作った3つのぬいぐるみと並べたショットも公開した。
コメント欄には、「かわいすぎます」「景子さんの愛情が感じられます」「忙しいのに、ホンマにええママ」「どんどんファミリーが増えていってる めっちゃ可愛い」「完成度が高過ぎます」「本出せるレベルです」などの反響が寄せられている。
DAIGOと北川は2016年1月に結婚。20年9月に長女、24年1月に長男の誕生を報告した。