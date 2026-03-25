身長194センチの投打二刀流に試練が訪れた。

【監督インタビュー】元プロ野球選手の九州国際大付・楠城祐介監督に聞いた「給料」「世襲の損得」「指導法」

今秋ドラフト1位候補の山梨学院・菰田陽生（3年）が春のセンバツ1回戦の長崎日大戦で五回の一塁守備時に走者と交錯。左手首を骨折した。山梨学院の吉田監督によれば、病院で「橈骨遠位端骨折」と診断され、手術の要否など、治療方針は決まっていないとした。主将として2回戦以降もベンチ入りする可能性はあるが、出場は絶望的とみられる。

その菰田と言えば、複数のプロ球団がドラ1候補に挙げている。長崎日大戦では打者として「2番・一塁」でスタメン出場。初回に左翼席へ豪快な一発を放ち、投手としても最速152キロを誇る。来季からはセ・リーグに指名打者（DH）が導入されるため、大谷翔平（ドジャース）のように投手兼指名打者として、両リーグで二刀流起用が可能に。他の高校生、大学、社会人等の動向次第では、菰田人気が高まる可能性は十分にある。

しかし、今回の骨折による治療、リバビリ次第では、今後の公式戦への影響は避けられない。一般的に今回の症状は全治3ヵ月程度かかるといわれている。

「単なる骨折のみならまだしも、手首の腱や靭帯が損傷していないか、リハビリを慎重に進めているかなど、しっかりと見極める必要があるのは確かです」と言うのは、某球団のスカウトだ。

「かつて、松井秀喜さんが外野守備時に同じ箇所を骨折。手術を経て、しばらく左手首を固定するためのプレートを埋め込んだ。復帰後もしばらくは左手首に配慮して、ガニ股のフォームで打っていたほど。本来の打撃ができるまで、時間がかかるケースも想定しないといけない。腱や靭帯が損傷していたり、リハビリを焦ったりすれば、手首の可動域が狭くなったり、骨が変形してくっついたりと、今後への影響が出ないとも限らない」

菰田の場合、特にプロの評価が高いのが打者としてのポテンシャル。飛距離、弾道は長距離打者としての可能性を感じさせるという。将来性は十二分にあるだけに、12球団は今後の経緯をつぶさに見守ることになる。

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