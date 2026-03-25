お笑いコンビ・バッテリィズが２５日、千葉県内で行われた、協同乳業のバーアイス「ホームランバー」の体験型ポップアップイベント「当たりだらけの！？ アタルフェス」のＰＲイベントに出席した。

ホームランバーが日本初の当たりつきバーアイスということにちなみ「当たり」にちなんだエピソードを問われた、虎党のエースは、コンビで発起人となって結成した草野球チーム「上方ホンキッキーズ」が、憧れの阪神ＯＢチームと対戦した際のエピソードを披露。

エースはピッチャーを務めている中、「相手に糸井嘉男さんがいた」とし「糸井さんに試合前に『本気でやろうね』って言われて『俺も三振取りにいきますよ』と言ったけど思いっ切りデッドボール当てちゃいまして」と苦笑い。「最悪の空気になって、ひざに当たったんですけど『当たってない当たってない』って」と糸井氏から気を使われたことを告白し、相方・寺家は「その当たりじゃないです。デッドボールの当たりじゃないです」とツッコんでいた。

２人はこの日、商品のマスコットキャラクター・あたるくん（ホームラン坊や）に扮して登場。背中にはそれぞれ「えーすくん」、「じけくん」と自らの名前が書かれ、満足げだった。

フォトセッションでは、そんなあたるくんとフィルムに収まったが、本来の立ち位置と異なり、移動を命じられたエースは、思わずあたるくんと盛大にぶつかり、帽子を落としながら大げさにステージから転倒。「“体あたるくん”じゃないでしょう？」と思わずにらみを聞かせていた。