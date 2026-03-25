セリア<2782.T>は好調な売り上げにより増益基調の継続が期待でき、これを背景に株価５０００円台乗せを目指す展開が見込める。



同社は１００円ショップ２位。３月５日に発表した２月度の月次売上高では、２月既存店売上高は前年同月比７．７％増と１２カ月連続で前年実績を上回ったが、昨年１２月の同８．３％増、今年１月の同１２．７％増に比べて小幅にとどまり、株価の下落につながった。



しかし、２月は一部地域の積雪の影響や一部シール関連新商品の欠品など一過性の要因による影響が大きい。シール関連商品の欠品の影響は残る可能性があるが、天候要因は解消され３月の増収率は２月を上回る可能性が大きい。シールブームに加えて、シールブームのおかげでその周辺の新製品が定期的に投入されることや、他社と異なり全品１００円均一であることなどが他社との差別化につながっており、売り上げの増勢は当面続きそうだ。



２６年３月期は単独営業利益１９３億円（前期比１４．６％増）を見込むが、会社側は慎重な計画を出す傾向があることから２００億円トビ台を見込む調査機関が多い。また、２７年３月期は同２３０億円強と２ケタ増益を見込む調査機関もあり、株価押し上げに寄与しそうだ。（温羅）



出所：MINKABU PRESS