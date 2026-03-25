花粉症の季節、目薬が手放せない方も多いのではないでしょうか。そんな中、ドクターK＠眼科医パパ（@doctorK1991）さんによるXへの投稿に、「知らなかった！」との声が集まり話題となっています。



【写真】容器の底を軽く押すと、目薬がゆっくり1滴出てきた！

「目薬の底を押せば目薬は1滴がゆっくり出てきます。未だに外来で伝えると、『そんなの聞いたことない』という患者さんは結構います」



投稿された動画を見ると、目薬容器の底を押すと、ゆっくり、ポトンと1滴だけ目薬が落ちてきます。



「そんなの初めて聞いたぞ」

「目薬毎日使うので助かります！！」

「勉強になりました」

「2、3滴出るのが普通だと思っていた」

「処方する時に教えてほしい」

「やってみた！ ちゃんと1滴出る、感動〜！」

「ちょっと自分でやるのは難しいかも……」



リプライ欄には、さっそく実践された方から「うまくいく！」「感動」との声から、「底が固くてちょっと難しい」との感想コメントも寄せられていました。



詳細について、眼科医であるドクターK＠眼科医パパさんに伺いました。



目薬はさし過ぎに注意、1滴だけでOK！

ーー処方される目薬、底を押すと1滴だけ出るというのは、驚きでした！これまで、2滴、3滴出てしまい垂れ流してしまうことも多く…



「すべての目薬で、この方法が使えるわけではないので、病院で教えることは、なかなかないと思います」



ーーどんなタイプの目薬容器に有効な方法ですか？



「私の投稿の動画内にある医療用点眼容器が特に押しやすいです。ただ、形というよりも、入れ物の硬さなどが影響していると感じます」



ーー市販の硬いケースの場合は無理ですよね？



「できない容器も多いですね。その場合は力を入れると手がぶれるので、一方の手でげんこつをつくって頬に当て、その上に目薬容器を持った手を乗せると手振れしにくくなります。また、さすのが苦手な方は補助具もありますので、それを使ってもよいと思います。眼科医に聞いてみてください」



ーーコメントでも目薬容器の先を目に当ててしまったり、ブレてしまうという人がいました。その場合は消毒しないといけませんか？



「一般の方が消毒を正しく行うのは難しいので、まつ毛や目、粘膜の部分につかないようにしてください。そこからバイ菌がボトル内に入ってしまい、不潔な状態になったり、細菌によって思った薬効が得られなくなる可能性もありますので、気をつけて」



ーー点眼は何滴くらいしたらいいでしょうか？



「1滴で大丈夫です。それ以上入れても問題にならないことが多いですが、余分に入れたものは全部無駄になることも。そして、中には目の周りのかゆみの原因（アレルギー反応）になる場合もあります。緑内障の目薬だと、成分によっては黒ずみの原因になるものもありますので、ご注意してください」



目薬は、たくさんさせば効果が上がる…というわけではないんですね！



逆にデメリットがある場合も。注意して使いましょう！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・東寺 月子）