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ポイ活情報サイトを運営するPOIYOBI(ポイ活予備校)が、YouTubeチャンネルで「【第一生命NEOBANK】還元率1.5%還元のデビットカード登場！」と題した動画を公開。住信SBIネット銀行が展開する第一生命NEOBANKのデビットカードがリニューアルされ、高いポイント還元率を持つカードとして生まれ変わったことについて解説した。



動画で紹介されたのは、新たに登場した「第一生命NEOBANK デビット Premium」。黒を基調とした高級感のあるデザインだが、年会費は無料で、Mastercardブランドを搭載している。既存のカード利用者も無料で切り替えが可能だ。



このカードの最大の特長は、1.5%という高いポイント還元率である。利用金額1,000円ごとに15ポイントの「第一生命NEOBANKポイント」が付与される。たまったポイントは500ポイント以上から現金に交換できるほか、1ポイント1円としてデビットカードの支払いに充当することも可能だ。



ただし、この高還元率には注意点も存在する。公共料金や税金、病院・診療所の支払い、各種チャージなどはポイント還元の対象外となり、還元率が0.3%に低下する。特に「チャージ」が対象外と明記されたことで、他のプリペイドカードや電子マネーへのチャージ目的での利用には不向きになる可能性があると指摘した。



また、カードのリニューアルを記念したキャンペーンも紹介。2026年3月24日から4月30日までの期間中、リニューアル後のカードを利用すると、利用金額や回数に応じて抽選口数が増え、最大で現金5万円が当たるチャンスがある。POIYOBIは、高還元率を享受するためには、ポイントが減額される対象取引を理解した上で賢く利用する必要があると締めくくった。