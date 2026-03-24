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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が需給変化を解説！『家賃の高騰が著しい都心エリア。それでも不動産投資家に追い風が吹く背景について解説します！』

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『家賃の高騰が著しい都心エリア。それでも不動産投資家に追い風が吹く背景について解説します！』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が現在の市場変化を読み解いている。2025年に記録された家賃上昇は、日本において例外的ともいえる動きであり、その影響は単なるコスト増にとどまらない。



木村氏は、都心部の家賃上昇の裏側に複数の要因が重なっている点を指摘する。物価や金利の上昇、建築や修繕にかかるコスト増が賃料へと転嫁される構造が形成され、これまで抑制されてきた家賃が一気に動き始めたという見立てである。従来の日本では起きにくかった変化が顕在化している点は見逃せない。



一方で、都心の不動産は家賃が上がる一方、取得価格も上昇しており、利回りの観点では厳しい状況が続く。木村氏は、この乖離こそが投資判断を難しくしている本質だと示唆する。既に保有している場合と、新規に取得する場合とで戦略が大きく異なる点も重要な論点となる。



注目すべきは、都心の家賃上昇が郊外へと波及する構図である。負担増に直面した居住者がエリアを移すことで、郊外では需要が静かに積み上がっていく。家賃自体の上昇は限定的であっても、空室が埋まりやすくなるという変化が生じている。



ただし、この変化は自動的に成果へ結びつくものではない。木村氏は、管理会社任せの姿勢では機会を取りこぼす可能性があると指摘し、物件の印象や管理状態といった基本的な要素が結果を左右すると述べる。小さな改善の積み重ねが入居率に影響する点は、具体例を通じて語られている。



動画内では、実際に家賃調整や満室運営に至った事例にも触れられ、環境変化をどのように収益へ転換していくかの輪郭が示されていく。表面的な市況の理解だけでは捉えきれない動きが、より立体的に整理されている印象である。