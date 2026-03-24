映画『90メートル』が3月27日に全国公開される。主題歌は大森元貴による書き下ろし楽曲「0.2mm」だ。同楽曲のスペシャルMVが公開となったほか、北川景子など著名人からの映画に関するコメントも到着した。

人生の岐路に立つ高校生の息子と難病を抱えるシングルマザー──複雑な想いを抱える親子の絆と揺るぎない愛を綴った感涙物語が『90メートル』だ。『90メートル』は、直木賞作家・朝井リョウの連作短編小説『少女は卒業しない』で商業長編映画デビューを果たし、『か「」く「」し「」ご「」と「』でも高い評価を得た新進気鋭の監督・中川駿渾身のオリジナル企画を映画化。母親を看病した経験を持つ監督が、自身と自身の母を重ね合わせてキャラクターを作り上げ、半自伝的映画を生み出した。難病を抱えた母・美咲とふたりで暮らす高校3年生の藤村佑を演じるのは、山時聡真。日に日に身体の自由がきかなくなる難病を患いながら、我が子を何よりも思いやる母親・美咲を熱演したのは、菅野美穂。

※2026年9月30日までの期限付き公開

主題歌「0.2ｍｍ」の映画版スペシャルMVの映像は、ピアノの優しいメロディーとともに、佑と美咲のふたりの思い出を振り返るかのように始まる。まだ幼い佑と、元気だったころの母・美咲のとある日の一コマや、高校生になった佑が楽しげに学校生活を送る姿が切り取られた。イントロが終わると一変、佑と美咲の現在の日常が描かれ、難病を発症した美咲のために大好きだったバスケットを辞め、慣れない家事や介護に戸惑いながらも懸命に向き合う佑。一方で美咲も、これまで当たり前にできていたことが次第にできなくなっていく現実に直面し苛立ちを募らせる。互いを想いながらも、素直になれず感情をぶつけ合ってしまう──そんな不器用な親子の姿が赤裸々に映し出されるが、ふたりに寄り添うように大森の優しくも力強い歌声が包み込む。

そして、美咲を支えるケアマネジャー・下村(西野七瀬)をはじめとするヘルパーたちや、同級生の杏花(南琴奈)、バスケット部の仲間・翔太(田中偉登)らの助けにより少しずつ佑と美咲の関係も変わっていく。映像のラストでは、佑が美咲のベッドサイドに腰掛け、「ちゃんとご飯食べてる？ 外食ばかりはだめよ」(美咲)、「ちゃんと食べてるよ」(佑)と静かに会話を交わすシーンに変わり、何気ない会話でも、そこにはこれまで言葉にできなかった想いが静かに流れ、親子が再び通じ合うことができた瞬間が映し出される。「ほんの少しだけ風が吹くように、少しだけ 背中が押せればいいなという気持ちで作りました」という大森の願いが込められた楽曲とともに、親子二人三脚で過ごしてきた温かな日々の軌跡が伝わってくる仕上がりだ。

■映画『90メートル』主題歌：大森元貴「0.2mm」スペシャルMV場面写真 ©2026 映画『90 メートル』製作委員会

以下に、自身も子育て中の北川景子、益若つばさ、やしろ優などの映画に関するコメント(※五十音順)をお届けしたい。

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「家族がお互いを思い遣る気持ちとは裏腹に、交差する感情や想いが物凄く丁寧に、繊細に描かれていて、決して派手ではないのに息を呑むようなシーンばかりでした。観る人それぞれが『大切な距離』について考えさせられる作品だと思います」

──アインシュタイン 河井ゆずる(お笑い芸人)

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「90メートル」その距離の意味を知って涙が溢れました。葛藤がある中、生きる姿は逞しく、言葉にならない叫びが最後には希望となって歩んでいく。そんな儚く、繊細で素敵な過程を是非スクリーンでみてほしいです。誰かを想う愛と優しさ、佑と美咲の大きな愛が見ている人を暖かく包み込んでくれる作品です」

──稲垣来泉(女優)

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「どうにもならない現実の中で、命より大切な我が子の未来を願う母の愛。そして、やりたかったことを諦めざるを得なかった息子の想い。物理的に解決しても、母への愛は決して消えないものだと胸に迫りました。双方の気持ちが痛いほど分かり、幾度も涙があふれました。どんな結論を選んでも、親子の絆があるからこそ痛みも伴う。その深い愛に強く共感するとともに、人の優しさや思いやりに心温まる感動作でした」

──神田うの(モデル・タレント)

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「2人を結ぶのは、難病でも、介護でもなく、お互いを思う強い気持ちでした。

親子が互いを思い、苦しみ、共に不安と闘った日々。

ひと組の母と息子の真実の愛の物語。

90メートルの意味を知るとき、温かい涙が止まりませんでした。

今という時を、何のために、どう生きるか。

私はどう命を紡ぐかと、考えています」

──北川景子(女優)

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「「やるしかないから、やる。」子供は母の病を当然の様にそれを受け入れる。いや、受け入れるしかないから。部活も高校生らしい遊びもせずに、、、母を思う気持ちだけで。でも母が本当に望んでいる事は、、、。あまり口をきかなくなった息子と母との距離感。話さなくても伝わるの？口うるさくなるのはあなたを想うから。ただそこにあるのは愛だけなのに。伝わっていないもどかしさ。でも、ちゃんと届いているんだね。子供は親を見て大人になる。親は、ずっと子供が心配なの。大きくなってからのあなただって誰よりも愛おしいのです」

──坂下千里子(タレント)

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「高校生の息子を持つ母として、冒頭から終わりまで何度泣いたことか、、。

母側からの視点、息子側からの視点、友達の視点、色んな感情や間がどれも優しくて苦しかったです。

日常の一つの選択が誰かに繋がり人生を大きく変える。大きめのタオルを持って観てください」

──益若つばさ(モデル・クリエイティブディレクター)

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「母と子。どちらの立場からも深く考えさせられました。

頼れない環境、頼ることの大切さ、その切なさ。

私は児童支援に携わっていて日々「頼ってほしい」と思う立場でもあるので、そのリアリティに胸が締め付けられました。

1人1人の想いがとても丁寧に描かれていてまっすぐ刺さり、最後は【自分自身】と向き合える映画です」

──やしろ優(ものまね芸人)

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「終盤は込み上げてくる涙を止めることができませんでした。

このシーンが泣けるとかではなく一本の映画を通していく中で美咲と佑の感じようとさせることなくも伝わってくる親子の絆が常にあって、その一番大きな絆に引き込まれていって涙を堪えることができませんでした。

全ての時間が無駄のないものなんだなと心から思いました。その大きな絆の中にある友情や青春の絆にも心を動かされます。

今あるもの、今あること全てを大切にしようと再確認させてくれる素晴らしい映画でした」

──四千頭身 後藤拓実(お笑い芸人)

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■映画『90メートル』

3月27日(金)全国公開

配給：クロックワークス

▼キャスト＆スタッフ

山時聡真 菅野美穂

南琴奈 田中偉登 ／ 西野七瀬

荻野みかん 朝井大智 藤本沙紀 オラキオ 金澤美穂 市原茉莉 少路勇介

監督・脚本 : 中川駿

主題歌：大森元貴「0.2mm」(ユニバーサル ミュージック / EMI Records)

プロデューサー：辻本珠子 藤本款 宇田川寧 田口雄介 共同プロデューサー：岡ひとみ

アソシエイトプロデューサー：越當陽子 ラインプロデューサー：三橋祐也

音楽プロデューサー：杉田寿宏 音楽：Moshimoss

撮影監督：趙聖來 照明：藤井聡史 美術：松本良二 装飾：八木圭

録音：鈴木健太郎 編集：相良直一郎 音響効果：浦川みさき

衣裳：阿部公美 ヘアメイク：藤原玲子

キャスティング：東平七奈 助監督：安達耕平 制作担当：矢口篤史

製作：映画「90メートル」製作委員会

製作プロダクション : ダブ 配給：クロックワークス

助成：文化庁文化芸術振興費補助金(日本映画製作支援事業) | 独立行政法人日本芸術文化振興会

©2026映画『90メートル』製作委員会

公式HP：movie90m.com

公式X：@movie90m

■1stミニアルバム『OITOMA』

2026年2月24日(火)発売

購入リンク：https://lnk.to/mo_oitoma_ec

配信リンク：https://lnk.to/mo_oitoma

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ohmori-motoki/1st-mini-album/

▼収録曲

1_French

2_メメント・モリ

3_Midnight

4_絵画

5_こたえあわせ

6_0.2mm ※映画『90メートル』主題歌