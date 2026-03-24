はんにゃ川島の元妻・菜月、長男の卒園式に元夫･川島と出席
お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが23日までにオフィシャルブログを更新。“俺様”こと６歳の長男の卒園式に元夫･はんにゃ川島 とともに出席したことを報告した。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
20日に更新したブログで「みんなで晩ごはんDAY」とつづり、川島も交えた家族での食事の様子を報告。「シール帳を見せて交換しよーというもあきぷー持ってないから絞り出してた！！！」 「待ってめちゃくちゃレート高いやつ」と川島と子どもたちのやり取りをユーモアたっぷりに明かした。
21日には「旧メンバー会でのリクエスト料理」と題してブログを更新。「昨日開催されました！！旧メンバー会ですが…娘のリクエスト『ユッケジャンラーメンがあるお店』 を探し韓国料理屋さんへ」と明かし、チーズトッポギやユッケジャンラーメンなどを楽しんだ様子を公開。「みんなで会うと楽しいね！！夫婦としては終わったけど親としては 続いてる系家族」と“旧メンバー会”への思いをつづった。
そして「我が長男！祝、卒園！」と題してブログを更新では「卒園式でしたっ」と報告。フォーマルな装いとして、ブラックとホワイトのミックスツイードジレやブラックのブラウス、ブラックのパンツ、パールのイヤリングなどを合わせた菜月さんのコーディネートを紹介。
一方で「こんな日に限ってとてつもなく顔がむくんでいた」と明かし、「なんとかむくみ流したよ。グリーンティーで！！！！！！！！」とユーモアたっぷりにつづる場面も。「飲みすぎたか？！顔色もなかなか悪い」と自虐的に振り返り、等身大の一面ものぞかせた。
卒園式については「とてもとてもいい式となりました」と感慨深げに振り返り、「初めてしっかりしたお手紙を頂きました」と報告。先生への感謝とともに「転園したり生活が変わる中 頑張ってくれてありがとう」と長男への思いも。
最後は「LOVEです」と締めくくり、川島と長男との卒園記念ショットとともに愛情あふれるメッセージでブログを結んだ。
これらの投稿にファンから「なおみさんのシール！」「渡辺直美さんのシール最強ですね！！！」「旧メンバー会ステキ」「旧メンバー会のネーミングセンスにいつもツボナイスな名前」「お二人の歩み寄りの努力によって成り立っている旧メンバー会」「旧メンバー良い関係だなって思います！」「素敵な関係」「きっぺいくん ご卒園おめでとうございます」「小学校も楽しみですね！」「すくすくかわいいきっぺいくんの成長これからも楽しみしてます」「スリーショット素敵」「ホント素敵な家族」「写真から良き関係性が滲み出てて素敵」「なんか感慨深いね！」などの声が寄せられている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、2025年７月22日に離婚を発表している。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
21日には「旧メンバー会でのリクエスト料理」と題してブログを更新。「昨日開催されました！！旧メンバー会ですが…娘のリクエスト『ユッケジャンラーメンがあるお店』 を探し韓国料理屋さんへ」と明かし、チーズトッポギやユッケジャンラーメンなどを楽しんだ様子を公開。「みんなで会うと楽しいね！！夫婦としては終わったけど親としては 続いてる系家族」と“旧メンバー会”への思いをつづった。
そして「我が長男！祝、卒園！」と題してブログを更新では「卒園式でしたっ」と報告。フォーマルな装いとして、ブラックとホワイトのミックスツイードジレやブラックのブラウス、ブラックのパンツ、パールのイヤリングなどを合わせた菜月さんのコーディネートを紹介。
一方で「こんな日に限ってとてつもなく顔がむくんでいた」と明かし、「なんとかむくみ流したよ。グリーンティーで！！！！！！！！」とユーモアたっぷりにつづる場面も。「飲みすぎたか？！顔色もなかなか悪い」と自虐的に振り返り、等身大の一面ものぞかせた。
卒園式については「とてもとてもいい式となりました」と感慨深げに振り返り、「初めてしっかりしたお手紙を頂きました」と報告。先生への感謝とともに「転園したり生活が変わる中 頑張ってくれてありがとう」と長男への思いも。
最後は「LOVEです」と締めくくり、川島と長男との卒園記念ショットとともに愛情あふれるメッセージでブログを結んだ。
これらの投稿にファンから「なおみさんのシール！」「渡辺直美さんのシール最強ですね！！！」「旧メンバー会ステキ」「旧メンバー会のネーミングセンスにいつもツボナイスな名前」「お二人の歩み寄りの努力によって成り立っている旧メンバー会」「旧メンバー良い関係だなって思います！」「素敵な関係」「きっぺいくん ご卒園おめでとうございます」「小学校も楽しみですね！」「すくすくかわいいきっぺいくんの成長これからも楽しみしてます」「スリーショット素敵」「ホント素敵な家族」「写真から良き関係性が滲み出てて素敵」「なんか感慨深いね！」などの声が寄せられている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、2025年７月22日に離婚を発表している。