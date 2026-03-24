「売却の可能性を排除しない」プレミアで出場減…日本代表MFに移籍の可能性。独３クラブが熱視線と現地報道「ドイツでは今も高い評価を受けている」

「売却の可能性を排除しない」プレミアで出場減…日本代表MFに移籍の可能性。独３クラブが熱視線と現地報道「ドイツでは今も高い評価を受けている」