「売却の可能性を排除しない」プレミアで出場減…日本代表MFに移籍の可能性。独３クラブが熱視線と現地報道「ドイツでは今も高い評価を受けている」
リーズのMF田中碧に対し、ドイツの３クラブが関心を寄せていることが明らかになった。英メディア『TEAMtalk』が報じた。
同メディアによると、関心を示しているのは現在ブンデスリーガ２部で首位に立つシャルケ、同５位のハノーファー、そしてブンデスリーガ１部に所属するウニオン・ベルリンの３クラブだ。
特にシャルケとハノーファーは１部昇格争いを繰り広げており、昇格を果たした場合には田中獲得に向けた動きを本格化させる見込みだという。シャルケは27試合消化時点で勝点52を積み上げ首位に立つが、2位のエルベルスベルクとはわずか勝点１差。５位のハノーファーも首位とは３ポイント差と、昇格争いは混戦の様相を呈している。
田中は2024年にデュッセルドルフからわずか350万ユーロでリーズに加入。昨季のプレミアリーグ昇格に大きく貢献し、クラブにとって近年最も費用対効果の高い補強のひとりとして評価されてきた。
しかし、今季は出場24試合のうちスタメンはわずか７試合、プレミアリーグでの出場時間はわずか765分にとどまり、出番は限られている状況だ。
『TEAMtalk』は「田中は、自身はトップレベルでプレーできると感じており、ドイツでは今も高い評価を受けている」と伝えている。リーズ側は売却の可否について現時点で結論を出していないものの、「クラブにとって最良の条件が提示されれば、売却の可能性を排除しない方針」だという。田中の契約は28年６月まで残っており、クラブとしては当初の移籍金を大きく上回る売却益が見込める状況だ。
リーズが来季プレミアリーグに残留できるかどうかも、田中の去就を左右する重要な要素となる。27歳の日本代表MFの行く末は、今夏の移籍市場における注目点のひとつとなりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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同メディアによると、関心を示しているのは現在ブンデスリーガ２部で首位に立つシャルケ、同５位のハノーファー、そしてブンデスリーガ１部に所属するウニオン・ベルリンの３クラブだ。
特にシャルケとハノーファーは１部昇格争いを繰り広げており、昇格を果たした場合には田中獲得に向けた動きを本格化させる見込みだという。シャルケは27試合消化時点で勝点52を積み上げ首位に立つが、2位のエルベルスベルクとはわずか勝点１差。５位のハノーファーも首位とは３ポイント差と、昇格争いは混戦の様相を呈している。
しかし、今季は出場24試合のうちスタメンはわずか７試合、プレミアリーグでの出場時間はわずか765分にとどまり、出番は限られている状況だ。
『TEAMtalk』は「田中は、自身はトップレベルでプレーできると感じており、ドイツでは今も高い評価を受けている」と伝えている。リーズ側は売却の可否について現時点で結論を出していないものの、「クラブにとって最良の条件が提示されれば、売却の可能性を排除しない方針」だという。田中の契約は28年６月まで残っており、クラブとしては当初の移籍金を大きく上回る売却益が見込める状況だ。
リーズが来季プレミアリーグに残留できるかどうかも、田中の去就を左右する重要な要素となる。27歳の日本代表MFの行く末は、今夏の移籍市場における注目点のひとつとなりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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