イラストレーターの大町四天王さんの漫画「顔を見れば年収が分かる」がインスタグラムで1400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

マッチングアプリで、男性たちのプロフィールに「年収」が書かれていないことについて不満をもらす女性。するとペットのチワワが、「顔を見れば、大体年収は分かる」と言いはじめて…という内容で、読者からは「キャワワちゃん、偏見がすごい（笑）」「でも全員うなずけるメンツだ」「私にもアドバイスしてほしい」などの声が上がっています。

「年収非公開」にモヤモヤ…女性の不満に返ってきた一言

大町四天王さんは、インスタグラムで作品を発表しています。「偏犬キャワワ」というプロフィール名のアカウントでは、「偏見ネタ」を中心とした作品を投稿して活動しています。大町四天王さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「顔を見れば年収が分かる」を描いたきっかけを教えてください。

大町四天王さん「年収が上がるにつれて、顔つきが少しずつうさん臭くなっていくグラデーションの面白さを表現したかったからです」

Q.大町四天王さんも、「顔を見ればおおよそ年収が分かる」と思いますか。

大町四天王さん「歯並びや血色、表情などには生活が表れやすいので、何となくですがおおよそは分かる気がします」

Q.「稼いでいるように見えて、実はそうでもない人」「稼いでいないように見えて、実は稼いでいる人」、それぞれに特有の顔つきはありますか。

大町四天王さん「見た目がいかにも稼いでそうなのに実はそうでもない人は、ただ不器用なだけの人が多い気がします。逆に、見た目は質素なのにしっかり稼いでいる人は、どこか変わった個性を持っている人が多い印象です」

Q.「顔を見れば年収が分かる」のは、女性にも当てはまると思いますか。

大町四天王さん「女性にも当てはまると思います。最近は美容整形など、見た目にお金を掛ける人も多いので、むしろ分かりやすい部分かもしれません。また、一般的に女性の方が見た目にこだわる傾向があるので、男性よりも表れやすい気がしています」

Q.「今はまだ年収が低くても、将来稼げるようになる人」に共通するのは、どのような特徴だと思いますか。偏見でかまいません！

大町四天王さん「鼻が大きい人、小鼻が厚い人、福耳の人、また少食の人も、自分をコントロールできる自信家なタイプが多い気がします。金運もよさそうなので、将来的に稼げる人が多そうだなと思います」

Q.漫画「顔を見れば年収が分かる」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

大町四天王さん「『分かる！』といった共感の声や、『自分はこう思う』といった皆さんの意見など、いろいろな考えをコメントで寄せていただきました」