3月24日 発売

幻冬舎は、マンガ「廃ゲーマーな妹と始めるVRMMO生活」5巻、「てっぺんの苺いつ食べる？」3巻、「アンタが俺を好きなんて」、「嘘でもいいから好きっていって。」、「仕立て屋さんが測る恋」を3月24日に発売する。

「廃ゲーマーな妹と始めるVRMMO生活」5巻

原作：鈴森 一氏 、作画：NU氏、 キャラクター原案：HMK84氏

発売日：3月24日

価格：836円

本作は、「小説家になろう」作品のコミカライズ。今回発売された5巻で完結する。

【あらすじ】

怪我により野球を断念した元高校球児のチトセ。目標を絶たれ退屈な日々を過ごしていたある日、妹のハルカから突然送られてきたのは、VR世界で現実同様に身体を動かせるという“VRMMOゲーム”。「お兄ちゃん、暇なら一緒にゲームしようぜい！」可愛い妹の誘いで元高校球児がゲーマーに！

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BL「てっぺんの苺いつ食べる？」3巻

著：山田ユギ氏

発売日：3月24日

価格：880円

高校生×パティシエの幼なじみピュア＆スイートラブがついに完結。

【あらすじ】

子どものころ、理久にいつもお菓子を作ってくれた隣に住む6歳年上の幼なじみ・遥太はパティシエになりパリに留学、帰国後ひきこもっていたが、過去のトラウマを乗り越え、理久の告白にも応えてくれた。ただ、高校を出るまでは……とキスどまりで先には進まずにいる。そんななか、6歳も年下である理久を思い、2人の関係を悩み続ける遥太。しばらく距離をおこうと理久に伝えた遥太は、東京を離れ、佐賀の苺農家で働くことに。一方理久は、将来2人で生きていくため、受験に臨み……!?

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BL「アンタが俺を好きなんて」

著：いさき李果氏

発売日：3月24日

価格：880円

【あらすじ】

「暗く沈んだ世界の中で、アンタといる時だけが、きらきら光って見えるのはどうしてだろう――？」

新卒入社の会社で激務に追われ、密かに想いを寄せていた同僚に失恋し、腐っていたある日、身なりの良い泥酔男を拾い、未来が変わる？

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BL「嘘でもいいから好きっていって。」

著：勿塩氏

発売日：3月24日

価格：880円

【あらすじ】

家族とは絶縁状態、盲目的に愛し唯一の心の支えだった彼氏には裏切られ、「生きたくない」と絶望し、「愛されたい」と渇望する天涯孤独の莉央は、ひとり寂しく生きるくらいならと人生を終わらせる選択をとった。そこでネットで噂の【死体も片してくれる掃除屋】に、自分が死んだあとの環境と自身を綺麗に片付けてほしいと依頼をする。自分を片付けてという珍しい依頼に、普段は他人に興味を示さない掃除屋・紫祐は莉央に会いに直接出向く。性癖と愛情、一時的にお互いを満たすためにはじまった関係だが、一緒の時間を重ねていくうちに互いに変化をもたらして…？

帯あり

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BL「仕立て屋さんが測る恋」

著：ムコＱ氏

発売日：3月24日

価格：880円

【あらすじ】

若い頃からの夢だったオーダーメイドスーツ店を開いた手計セン。その向かいにできたヤンキー服店のスタッフ・流星みどりは、見た目はやんちゃだが明るく面倒見のいい男子で、いつしか2人は毎日のように交流する関係になった。しかしセンの店は敷居が高そうにみえるのか、なかなか人が寄り付かない。それを見かねたみどりから提案されたのは毎年開催される町のファッションフェスへの参加だった。そのフェスで店の宣伝を手伝ってくれるというみどりのため、センが新しくスーツを仕立てることになったのだが、お店で2人きりの採寸中、みどりから急にキスをされてセンも思わずスイッチが入ってしまい…？

帯あり

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