「心配するレベル」FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、くびれ際立つ美ウエストを披露！ 「ファンサが過ぎる」
FRUITS ZIPPERの櫻井優衣さんは3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ウエストが見えた姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣のくびれ際立つ美ウエスト
ファンからは「お腹だしてる！」「ヘソはあまりにもファンサが過ぎる」「くびれお化け」「ONE PIECEみたいなクビレ！」「可愛すぎるけどちゃんと食べてるか心配するレベル」「スタイル抜群ですな〜」「ヘルシーでかわいい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣のくびれ際立つ美ウエスト
「ONE PIECEみたいなクビレ！」櫻井さんは「えーい #ゆいと沖縄」とつづり、1枚の写真を投稿。沖縄でのオフショットでしょうか。オリオンビールのTシャツにデニムジーンズを合わせたシンプルなコーディネートです。くびれが際立つ美しいおなかが見えています。
自撮りショットも公開また、同日の別の投稿では自撮りショットを公開。「Tシャツ持参」と、オリオンビールのTシャツは私物であることを明かしています。ファンからは「まさかの持参笑」「デコゆいは激アツ！」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)