FRUITS ZIPPERの櫻井優衣さんは3月23日、自身のXを更新。ウエストが見えた姿を披露しました。（サムネイル画像出典：櫻井優衣さん公式Xより）

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FRUITS ZIPPERの櫻井優衣さんは3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ウエストが見えた姿を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣のくびれ際立つ美ウエスト

「ONE PIECEみたいなクビレ！」

櫻井さんは「えーい #ゆいと沖縄」とつづり、1枚の写真を投稿。沖縄でのオフショットでしょうか。オリオンビールのTシャツにデニムジーンズを合わせたシンプルなコーディネートです。くびれが際立つ美しいおなかが見えています。

ファンからは「お腹だしてる！」「ヘソはあまりにもファンサが過ぎる」「くびれお化け」「ONE PIECEみたいなクビレ！」「可愛すぎるけどちゃんと食べてるか心配するレベル」「スタイル抜群ですな〜」「ヘルシーでかわいい」などの声が寄せられました。

自撮りショットも公開

また、同日の別の投稿では自撮りショットを公開。「Tシャツ持参」と、オリオンビールのTシャツは私物であることを明かしています。ファンからは「まさかの持参笑」「デコゆいは激アツ！」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)